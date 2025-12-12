Prima pagină » Actualitate » Ce se întâmplă dacă vei conduce cu permisul suspendat sau anulat. Ce arată legea

Ce se întâmplă dacă vei conduce cu permisul suspendat sau anulat. Ce arată legea

12 dec. 2025, 13:36, Actualitate
Ce se întâmplă dacă vei conduce cu permisul suspendat sau anulat. Ce arată legea
Ce se întâmplă dacă vei conduce cu permisul suspendat sau anulat

Codul Rutier stabilește clar ce se întâmplă în cazul șoferilor care circulă cu permisul suspendat sau anulat. Potrivit legislației rutiere în vigoare, a doua opțiune conduce direct către zona penală. Iată mai jos, în articol, ce arată legea.

Vezi AICI care sunt noile reguli pentru șoferi privind taxarea rutieră.

Persoanele care circulă pe drumurile publice fără să aibă permis de conducere sau cele care au permisul suspendat / anulat sunt sancționate drastic de lege. Indiferent de natura faptei (din cele menționate anterior), persoana în cauză va fi cercetată pentru o acțiune care se pedepsește cu închisoare sau amendă penală.

Ce pățesc șoferii care circulă cu permisul suspendat sau anulat?

Suspendarea permisului auto poate fi pe 30, 60, 90 sau chiar mai multe zile, în funcție de abare. Șoferilor li se eliberează o dovadă provizorie, iar după expirarea ei nu mai pot conduce până când nu li se restituie permisul auto. De altfel, în cazul anulării permisului de conducere, șoferul nu mai primește nicio dovadă provizorie. Procesul pentru redobândirea permisului auto se ia de la capăt (școlarizare, examinare, testele medicale).

oferii trebuie să aibă documentele valabile, pentru a putea circula / Sursă foto: Shutterstock

În condițiile în care permisul de conducere este suspendat, iar persoana în cauză circulă pe drumurile publice, legea arată că este o infracțiune. Același considerent legal este valabil și în cazul conducerii cu permisul auto anulat.

Persoanele care au la activ aceste fapte pot fi pedepsite cu închisoarea de la câteva luni la câțiva ani sau primesc amendă penală. Dosarul penal este întocmit pe loc de polițistul rutier. De asemenea, o astfel de acțiune prezintă și efecte secundare pentru cetățeanul care a condus cu permis suspendat sau anulat. Fapta este prezentă în cazierul judiciar și poate să afecteze posibilitatea de a activa în diverse domenii (șofer profesionist, de exemplu).

Situația se complică și mai mult atunci când este provocat un accident de către șoferul care a condus cu permisul suspendat sau anulat. Plata despăgubirilor poate fi refuzată de asigurator, iar dosarul penal se agravează și mai mult, arată Playtech.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor anunță că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț
14:23
Ministrul Transporturilor anunță că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț
EVENIMENT Stă să plouă cu stele. Spectacolul astronomic incendiar al lunii decembrie vizibil ACUM
14:12
Stă să plouă cu stele. Spectacolul astronomic incendiar al lunii decembrie vizibil ACUM
ULTIMA ORĂ Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
14:02
Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
ACTUALITATE Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund
14:00
Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund
POLITICĂ Care este planul ambițios al primarului Ciprian Ciucu pentru București. Pe ce investiții pune accent noul edil al Capitalei
13:59
Care este planul ambițios al primarului Ciprian Ciucu pentru București. Pe ce investiții pune accent noul edil al Capitalei
EXCLUSIV Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” și protestatara de la Curtea de Apel, este singurul magistrat al instanței din totalul de 243 care a votat „pentru” legea lui Bolojan pe pensiile magistraților
13:44
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” și protestatara de la Curtea de Apel, este singurul magistrat al instanței din totalul de 243 care a votat „pentru” legea lui Bolojan pe pensiile magistraților
Mediafax
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
6 idei de cadouri de Crăciun sub 150 lei, utile, în trend, pentru copii, bărbați și femei
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Copilăria lângă un părinte narcisic: consecințe emoționale și drumul către vindecare
APĂRARE Ucraina va primi arme în valoare de 5 miliarde de dolari din Statele Unite, până la finalul anului. De ce țări sunt finanțate
14:25
Ucraina va primi arme în valoare de 5 miliarde de dolari din Statele Unite, până la finalul anului. De ce țări sunt finanțate
FLASH NEWS A fost confirmat al doilea caz de lepră în România. Ce spune Ministrul Sănătății despre situație
14:23
A fost confirmat al doilea caz de lepră în România. Ce spune Ministrul Sănătății despre situație
INFRASTRUCTURĂ Bolojan anunță că proiectele de investiții neîncepute nu vor fi finanțate în 2026
14:20
Bolojan anunță că proiectele de investiții neîncepute nu vor fi finanțate în 2026
EXTERNE SUA vrea o alianță prin care să combată dominația Chinei în domeniul metalelor rare: Va fi pentru era A.I. ceea ce a fost G7 pentru era industrială
13:57
SUA vrea o alianță prin care să combată dominația Chinei în domeniul metalelor rare: Va fi pentru era A.I. ceea ce a fost G7 pentru era industrială
INEDIT Covoare, bijuterii, pantofi de piton: Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la lideri precum Biden, Orban, Milei sau Zelensky
13:39
Covoare, bijuterii, pantofi de piton: Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la lideri precum Biden, Orban, Milei sau Zelensky
SĂNĂTATE Cât de periculos este ca cazul de lepră descoperit în România. Un medic a explicat cum se manifestă boala și ce tratament există
13:35
Cât de periculos este ca cazul de lepră descoperit în România. Un medic a explicat cum se manifestă boala și ce tratament există

Cele mai noi