Ce se întâmplă dacă vei conduce cu permisul suspendat sau anulat. Ce arată legea

Codul Rutier stabilește clar ce se întâmplă în cazul șoferilor care circulă cu permisul suspendat sau anulat. Potrivit legislației rutiere în vigoare, a doua opțiune conduce direct către zona penală. Iată mai jos, în articol, ce arată legea.

Vezi AICI care sunt noile reguli pentru șoferi privind taxarea rutieră.

Persoanele care circulă pe drumurile publice fără să aibă permis de conducere sau cele care au permisul suspendat / anulat sunt sancționate drastic de lege. Indiferent de natura faptei (din cele menționate anterior), persoana în cauză va fi cercetată pentru o acțiune care se pedepsește cu închisoare sau amendă penală.

Ce pățesc șoferii care circulă cu permisul suspendat sau anulat?

Suspendarea permisului auto poate fi pe 30, 60, 90 sau chiar mai multe zile, în funcție de abare. Șoferilor li se eliberează o dovadă provizorie, iar după expirarea ei nu mai pot conduce până când nu li se restituie permisul auto. De altfel, în cazul anulării permisului de conducere, șoferul nu mai primește nicio dovadă provizorie. Procesul pentru redobândirea permisului auto se ia de la capăt (școlarizare, examinare, testele medicale).

În condițiile în care permisul de conducere este suspendat, iar persoana în cauză circulă pe drumurile publice, legea arată că este o infracțiune. Același considerent legal este valabil și în cazul conducerii cu permisul auto anulat.

Persoanele care au la activ aceste fapte pot fi pedepsite cu închisoarea de la câteva luni la câțiva ani sau primesc amendă penală. Dosarul penal este întocmit pe loc de polițistul rutier. De asemenea, o astfel de acțiune prezintă și efecte secundare pentru cetățeanul care a condus cu permis suspendat sau anulat. Fapta este prezentă în cazierul judiciar și poate să afecteze posibilitatea de a activa în diverse domenii (șofer profesionist, de exemplu).

Situația se complică și mai mult atunci când este provocat un accident de către șoferul care a condus cu permisul suspendat sau anulat. Plata despăgubirilor poate fi refuzată de asigurator, iar dosarul penal se agravează și mai mult, arată Playtech.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock