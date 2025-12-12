Cadourile primite de prim-ministrul italian Giorgia Meloni, în timpul mandatului său, vor fi scoase la licitație, relatează La Repubblica. Se vor putea achiziționa pantofi din piele de piton cu tocuri aurii, tablete, bijuterii, eșarfe și covoare. Valoarea totală a obiectelor este de 800.000 de euro, iar veniturile vor fi donate organizațiilor non-profit.

Presa din Italia scrie că, potrivit legii, cadourile de peste 300 de euro nu pot fi păstrate, iar cele mai valoroase sunt păstrate într-un seif.

Lista cadourilor care vor fi scoase la licitație nu este încă cunoscută, dar este probabil să coincidă cu obiectele dezvăluite în luna mai a anului trecut, când deputatul Francesco Bonifazi a solicitat informații specifice într-o întrebare parlamentară. Această listă include 270 de cadouri.

Iată câteva exemple: covoare primite în Libia și alte țări arabe, o vază prețioasă din Vietnam, pantofi din piton albastru cu tocuri aurii realizați de designerul Norah Alhumaid în Arabia Saudită, o statuetă a președintelui argentinian Javier Milei cu o drujbă, un set de ceai din porțelan donat de Viktor Orbán și un bol din ceramică donat de Joe Biden.

Reamintim că premierul albanez Edi Rama a îngenuncheat în fața premierului italian Giorgia Meloni în timpul vizitei lor la Abu Dhabi, oferindu-i o eșarfă cadou de ziua ei și numindu-o „Majestatea Voastră”. De asemenea, a încercat să-i pună eșarfa peste cap ca pe un hijab.

Lista include, de asemenea, bijuterii, o rochie tradițională indoneziană, picturi, un set de machiaj japonez, sicrie, curele prețioase și o tabletă donată de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky.

Printre cadouri se află și cel din partea premierului indian Narendra Modi, respectiv o rochie tradițională a femeilor din Kerala. Aceasta a fost dăruită Giorgiei Meloni în noiembrie 2022, la summitul G20 de la Bali.

Cadourile sunt păstrate în prezent într-o cameră din Palazzo Chigi și vor fi scoase la licitație între ianuarie și iunie anul viitor, iar oricine este interesat are timp să se prezinte. Obiectele vor fi vândute de către casa de licitații romană Bertolami Fine Art, situată în istoricul Palazzo Caetani Lovatelli din Roma.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Giorgia Meloni bate toate recordurile și cucerește lumea în doar 3 ani de mandat. Acuzată că provoacă haos, a adus de fapt cea mai solidă stabilitate. The Economist: Este premierul italian cu cel mai lung mandat din ultimii 15 ani

După SUA, și Italia anunță încetarea acordării ajutorului militar Ucrainei