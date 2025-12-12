Prima pagină » Știri externe » Covoare, bijuterii, pantofi de piton: Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la lideri precum Biden, Orban, Milei sau Zelensky

Covoare, bijuterii, pantofi de piton: Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la lideri precum Biden, Orban, Milei sau Zelensky

12 dec. 2025, 13:39, Știri externe
Covoare, bijuterii, pantofi de piton: Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la lideri precum Biden, Orban, Milei sau Zelensky

Cadourile primite de prim-ministrul italian Giorgia Meloni, în timpul mandatului său, vor fi scoase la licitație, relatează La Repubblica. Se vor putea achiziționa pantofi din piele de piton cu tocuri aurii, tablete, bijuterii, eșarfe și covoare. Valoarea totală a obiectelor este de 800.000 de euro, iar veniturile vor fi donate organizațiilor non-profit.

Presa din Italia scrie că, potrivit legii, cadourile de peste 300 de euro nu pot fi păstrate, iar cele mai valoroase sunt păstrate într-un seif.

Lista cadourilor care vor fi scoase la licitație nu este încă cunoscută, dar este probabil să coincidă cu obiectele dezvăluite în luna mai a anului trecut, când deputatul Francesco Bonifazi a solicitat informații specifice într-o întrebare parlamentară. Această listă include 270 de cadouri.

Iată câteva exemple: covoare primite în Libia și alte țări arabe, o vază prețioasă din Vietnam, pantofi din piton albastru cu tocuri aurii realizați de designerul Norah Alhumaid în Arabia Saudită, o statuetă a președintelui argentinian Javier Milei cu o drujbă,  un set de ceai din porțelan donat de Viktor Orbán și un bol din ceramică donat de Joe Biden.

Reamintim că premierul albanez Edi Rama a îngenuncheat în fața premierului italian Giorgia Meloni în timpul vizitei lor la Abu Dhabi, oferindu-i o eșarfă cadou de ziua ei și numindu-o „Majestatea Voastră”. De asemenea, a încercat să-i pună eșarfa peste cap ca pe un hijab.

Lista include, de asemenea, bijuterii, o rochie tradițională indoneziană, picturi, un set de machiaj japonez, sicrie, curele prețioase și o tabletă donată de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky.

Printre cadouri se află și cel din partea premierului indian Narendra Modi, respectiv o rochie tradițională a femeilor din Kerala. Aceasta a fost dăruită Giorgiei Meloni în noiembrie 2022, la summitul G20 de la Bali.

Cadourile sunt păstrate în prezent într-o cameră din Palazzo Chigi și vor fi scoase la licitație între ianuarie și iunie anul viitor, iar oricine este interesat are timp să se prezinte. Obiectele vor fi vândute de către casa de licitații romană Bertolami Fine Art, situată în istoricul Palazzo Caetani Lovatelli din Roma.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Giorgia Meloni bate toate recordurile și cucerește lumea în doar 3 ani de mandat. Acuzată că provoacă haos, a adus de fapt cea mai solidă stabilitate. The Economist: Este premierul italian cu cel mai lung mandat din ultimii 15 ani

După SUA, și Italia anunță încetarea acordării ajutorului militar Ucrainei

Recomandarea video

Citește și

APĂRARE Ucraina va primi arme în valoare de 5 miliarde de dolari din Statele Unite, până la finalul anului. De ce țări sunt finanțate
14:25
Ucraina va primi arme în valoare de 5 miliarde de dolari din Statele Unite, până la finalul anului. De ce țări sunt finanțate
EXTERNE SUA vrea o alianță prin care să combată dominația Chinei în domeniul metalelor rare: Va fi pentru era A.I. ceea ce a fost G7 pentru era industrială
13:57
SUA vrea o alianță prin care să combată dominația Chinei în domeniul metalelor rare: Va fi pentru era A.I. ceea ce a fost G7 pentru era industrială
EXTERNE Ursula von der Leyen reacționează la criticile lui Donald Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană!”
13:02
Ursula von der Leyen reacționează la criticile lui Donald Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană!”
ACTUALITATE O familie din Noua Zeelandă a pariat totul pe o aventură de vis și s-a pricopsit cu un coșmar de neuitat
12:51
O familie din Noua Zeelandă a pariat totul pe o aventură de vis și s-a pricopsit cu un coșmar de neuitat
FLASH NEWS 🚨 Putin și Erdogan s-au întâlnit în Turkmenistan. Moscova colaborează cu Iranul în problema programului său nuclear, anunță liderul de la Kremlin
12:32
🚨 Putin și Erdogan s-au întâlnit în Turkmenistan. Moscova colaborează cu Iranul în problema programului său nuclear, anunță liderul de la Kremlin
ACTUALITATE O capitală europeană majorează taxa pentru câini: 120 de euro pentru primul animal de companie
10:45
O capitală europeană majorează taxa pentru câini: 120 de euro pentru primul animal de companie
Mediafax
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
6 idei de cadouri de Crăciun sub 150 lei, utile, în trend, pentru copii, bărbați și femei
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Copilăria lângă un părinte narcisic: consecințe emoționale și drumul către vindecare
INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor anunță că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț
14:23
Ministrul Transporturilor anunță că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț
FLASH NEWS A fost confirmat al doilea caz de lepră în România. Ce spune Ministrul Sănătății despre situație
14:23
A fost confirmat al doilea caz de lepră în România. Ce spune Ministrul Sănătății despre situație
INFRASTRUCTURĂ Bolojan anunță că proiectele de investiții neîncepute nu vor fi finanțate în 2026
14:20
Bolojan anunță că proiectele de investiții neîncepute nu vor fi finanțate în 2026
EVENIMENT Stă să plouă cu stele. Spectacolul astronomic incendiar al lunii decembrie vizibil ACUM
14:12
Stă să plouă cu stele. Spectacolul astronomic incendiar al lunii decembrie vizibil ACUM
ULTIMA ORĂ Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
14:02
Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
ACTUALITATE Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund
14:00
Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund

Cele mai noi