DNA a trimis în judecată pe fostul secretar de stat în Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea şi pe foştii şefi ai ANPC, Ioan Hotca şi Paul Anghel

Un fost secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a fost trimis în judecată sub acuzaţia de abuz în serviciu în formă continuată.

În dosarul lui Flavius Nedelcea, mai sunt trimiși în judecată și fostul şef al Autorităţii naţionale pentru protecţia Consumatorilor, Sebastian Ioan Hotca, precum şi directorul Paul Silviu Anghel și Elena Mirela Vasile.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului este partea vătămată din acest proces, alături de Isabelle Videscu (comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin)

Potrivit rechizitoriului întocmit de Direcţia Naţională Anticorupţie, fostul secretar de stat, Flavius Nedelcea a fost reținut în luna septembrie, cu acuzaţia a că a exercitat presiuni asupra președintelui ANPC și a directorului ANPC pentru a fi schimbată șefa Protecției Consumatorului Caraș-Severin.

„În perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, inculpatul Hotca Sebastian Ioan la data faptelor și în prezent vicepreședinte al A.N.P.C. cu atribuții de președinte, la instigarea inculpatului Nedelcea Constantin Flavius, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcția de conducere deținută la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin, într-o altă funcție de conducere în cadrul A.N.P.C., prin încălcarea dispozițiilor art. 507 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituției. Cu toate că ocupase funcția de comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12.2024 – 31.12.2024), șase luni (09.01.2025 – 08.07.2025), din funcția de conducere respectivă pe o funcție de șef serviciu în cadrul A.N.P.C. În fapt, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituției, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcția respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 și care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora. Pentru atingerea scopului urmărit, la data de 29 august 2024, inculpatul Anghel Paul Silviu, în calitate de director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul A.N.P.C., cu sprijinul unei alte persoane din cadrul A.N.P.C., ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului. Ulterior, la data de 08 septembrie 2025, inculpatul Nedelcea Constantin Flavius, care ar fi decis să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru aflarea întregului adevăr în cauză, ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanți, în scopul îngreunării cercetărilor. Celor trei inculpați li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de Procedură Penală. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se arata în comunicatul emis la vremea respectivă de DNA.

Dosarul va fi judecat de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti.

Potrivit legii, Sebastian Hotca este destituit prin semnătura primului ministru Ilie Bolojan, iar Paul Anghel trebuie să demisioneze. Lucru care se va întâmpla, cel mai probabil, luni sau marţi, având în vedere că vineri a fost liber.

Şi tot cu ziua de luni, 15 decembrie, Sebastian Hotca şi Paul Anghel sunt suspendaţi din funcţie.

