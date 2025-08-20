O fată de 13 ani din județul Covasna, dispărută de acasă, a fost găsită în casa unui bărbat de 36 de ani. Fata îl cunoscuse online

O fată de 13 ani din județul Covasna, care a dispărut de acasă în data de 16 august, a fost găsită de polițiști în casa unui bărbat în vârstă de 36 de ani, din același județ. Fata îl cunoscuse online și fugise de acasă pentru a-l întâlni. Bărbatul a fost arestat pentru viol.

”Minora în vârstă de 13 ani, dispărută de la domiciliu în data de 16 august 2025, a fost găsită. În urma activităţilor complexe desfăşurate pentru localizarea minorei, poliţiştii IPJ Covasna au reuşit, în după amiaza zilei de 17 august 2025, să o depisteze pe aceasta, într-o localitate din judeţul Covasna”, a transmis, miercuri, IPJ Covasna.

Polițiștii au mai stabilit și că fata a plecat de acasă pentru a se întâlni cu un bărbat de 36 de ani, cu care începuse o relație online.

”De asemenea, din cercetări au reieşit date relevante cu privire la comiterea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor, în cauză fiind dispusă reţinerea bărbatului de 36 de ani, bănuit de comiterea acestei fapte”, a mai transmis sursa citată.

Marți, bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de oamenii legii sub îndrumarea unui procuror, în cadrul unui dosar penal.

Autorul recomandă:

Băiatul de 11 ani dat dispărut în Sectorul 2 din Capitală a ajuns acasă. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert