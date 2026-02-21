Trenurile circulă în condiții de iarnă. Ce anunț a făcut CFR pentru călători

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a informat că, în noaptea de 20/21 februarie 2026, caracterizată prin ninsori și viscol, personalul de specialitate a asigurat monitorizarea și menținerea circulației trenurilor în condiții de siguranță.

De asemenea, în intervalul 03:40 – 04:40, au fost prealarmate utilajele de deszăpezire, în vederea intervenției operative, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Pe raza sucursalelor afectate de ninsori au fost mobilizați, în această noapte, 314 angajați pentru asigurarea permanenței și monitorizarea infrastructurii feroviare.

CFR mai anunță că, cursul nopții nu au fost înregistrate situații care să impună intervenția echipelor sau a utilajelor.

De precizat este că, circulația trenurilor se desfășoară în condiții de iarnă.

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. monitorizează permanent infrastructura feroviară și menține personalul și utilajele în stare de operativitate. Publicul va fi informat în cazul apariției unor situații care pot influența desfășurarea traficului feroviar”.

