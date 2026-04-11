O femeie a fost escrocată de „Marius", un iubit virtual, de 20 de mii de euro. Bărbatul era, de fapt, o altă femeie, din Turda

O româncă rezidentă în Italia a fost escrocată de „Marius”, un iubit virtual, de 20 de mii de euro. La început a fost dragoste la un click distanță. Nimic nou. Dar până la contactul fizic, au început problemele. „Marius” avea ba conturi bancare blocate la sosirea în România, probleme medicale urgente (operații la picior, infarct și intervenții la inimă), bașca arestări fictive și boli grave care necesitau tratamente costisitoare. Dar în spatele contului fictiv era o altă femeie.

Judecătoria Turda a dispus începerea judecății în dosarul penal care vizează o tânără din localitatea Urca, acuzată de înșelăciune în formă continuată și influențarea declarațiilor. Potrivit rechizitoriului, inculpata a reușit să obțină de la victimă suma totală de 20.000 de euro, folosind o identitate falsă și o serie interminabilă de minciuni dramatice, publică Turda news.

„Marius Petru Alexandru”

Conform anchetatorilor, în perioada iunie 2021 – ianuarie 2023, inculpata a creat un profil de Facebook sub numele de „Marius Petru Alexandru”. Folosind fotografii ale unui bărbat, aceasta a abordat victima, aflată în Italia, și a reușit să îi câștige încrederea. Sub promisiunea că se vor căsători și vor întemeia o familie în România, „Marius” a început să ceară sume de bani, invocând motive tot mai grave:

  • Conturi bancare blocate la sosirea în România;

  • Probleme medicale urgente (operații la picior, infarct și intervenții la inimă);

  • Arestări fictive și boli grave care necesitau tratamente costisitoare.

„Dacă mă dai în gât la poliție… îți rup capul!”

Escrocheria a luat o turnură violentă în momentul în care victima a început să aibă suspiciuni. În aprilie 2023, în cadrul unui apel telefonic, inculpata ar fi trecut la represalii. Pentru a o împiedica pe femeie să meargă la poliție, aceasta a amenințat-o direct:

„Dacă vin și mă dai în gât la poliție… îți rup capul! Mă jur că îți rup capul!”, i-ar fi transmis aceasta, conform probelor audio de la dosar.

Magistrații Judecătoriei Turda au verificat legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate (declarații de martori, extrase bancare, înregistrări telefonice) și au decis că procesul poate începe. Inculpata, deși a fost înștiințată telefonic despre acuzații, a refuzat să se prezinte pentru audieri.

Pe lângă recuperarea prejudiciului de 20.000 de euro, tânăra riscă acum ani grei de închisoare pentru înșelăciune și pentru încercarea de a intimida victima prin amenințări cu moartea.

