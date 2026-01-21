Prima pagină » Actualitate » A crezut că l-a întâlnit pe bărbatul visurilor, dar a rămas fără 80.000 de dolari în cont. Escrocheria care a lăsat-o pe o pensionară fără bani

21 ian. 2026, 13:45, Actualitate
O pensionară din Oshkosh, Wisconsin a ajuns victima unei escrocherii bine puse la punct de către bărbatul de care se îndrăgostise. Ea a crezut că l-a întâlnit pe partenerul visurilor sale, dar a ajuns să fie „scuturată” de 80.000 de dolari din cont. Povestea se găsește mai jos, în articol.

Cindy Palecek este o pensionară din Oshkosh, Wisconsin care a crezut că l-a întâlnit pe bărbatul visurilor sale. În realitate, bărbatul pe care îl considera „ideal” a ajuns să fie un real coșmar financiar pentru ea. Bărbatul, care lucra în construcții, îi „păruse o persoană foarte drăguță”. Realitatea a stat cu totul altfel – a delapidat-o de multe sume de bani.

Escrocheria escaladată pe culmile iubirii: pensionara a rămas fără 80.000 de dolari

Cindy Palecek, în vârstă de 67 de ani, s-a îndrăgostit iremediabil de „frumosul” muncitor în construcții. Ulterior, bărbatul i-a povestit despre problemele financiare pe care le întâmpinase în ultima perioadă. Bărbatul i-a povestit lui Cindy despre o oportunitate de investiție profitabilă care îi garanta randamente mari cu dobânzi, ceea ce i-ar permite să-și achite datoriile. Realitatea a fost cu totul alta, în schimb. Bărbatul voia doar să sustragă sume considerabile de bani de la pensionară.

O pensionară a rămas fără bani, după o escrocherie bine pusă la punct de bărbatul de care se îndrăgostise / foto: Shutterstock

Cu gândul de a-l ajuta pe iubitul aflat în suferință financiară, pensionara de 67 de ani și-a refinanțat ipoteca pentru casă. Acum, însă, după ce a realizat că n-a fost iubire, ci doar o escrocherie bine pusă la punct, a avertizat și alte persoane cum pot pica în plasă. Fosta kinetoterapeută a făcut mărturisiri despre Mike, bărbatul pe care îl considerase „alesul”.

„Eram panicată și disperată. Am încercat să-l contactez pe Mike și nu am primit niciun răspuns. Nu am mai auzit de el din martie”, mărturisește ea.

A fugit cu banii

„Cred că mi-a delapidat banii. Am fost în depresie majoră timp de 5 luni. Mă gândeam cum poate cineva să-i facă una ca asta cuiva și să-și continue viața? Nu-mi pot imagina cum doarme noaptea. Mă simt foarte tulburată. Nu mă pot bucura de viață până nu plătesc pentru această escrocherie. Probabil îmi voi petrece restul vieții plătind pentru asta”, s-a destăinuit pensionara, conform Mirror.co.uk.

Pensionara a deschis o pagină pentru strângere de fonduri, cu scopul de a recupera o parte din bani. Femeia, care a raportat escrocheria la poliție, și-a găsit de lucru într-un supermarket într-o încercare disperată de a-și recupera datoria. Pensionara se confruntase cu probleme financiare când a început să vorbească cu bărbatul și a simțit că poate avea încredere în el.

„Va trebui să lucrez până la 90 de ani”, a continuat ea.

În ciuda promisiunilor de investiții cu randament ridicat, pensionara susține că bărbatul a întrerupt orice contact după ce ea a încercat să retragă 37.000 de lire sterline (50.000 de dolari) din investiția ei de aproape 60.000 de lire sterline (80.000 de dolari), despre care acum crede că se afla într-un cont administrat de el.

„M-a ajutat să-mi deschid un cont și apoi mi-a dat numărul contului din care puteam să retrag bani, despre care am ajuns să descopăr că era al lui. Am început să investesc cu el în decembrie, apoi în martie am plecat la Key West, în Florida, cu prietenii mei.

Înainte să plec, trebuia să dau 50.000 de dolari (37.000 de lire sterline), crezând că îi voi primi în contul meu când mă voi întoarce din vacanță și voi putea să-mi rambursez toate împrumuturile… Eram panicată și agitată. Am încercat să-l contactez și nu am primit niciun răspuns. Nu am mai auzit de el din martie.

Știu că oamenii probabil se gândesc «cât de prost poți să fii?». Aș vrea să pot șterg anul trecut. Le-aș spune doar celorlalți să fie atenți. Dacă trebuie să trimiteți bani în orice direcție, pur și simplu nu o faceți”, a mai spus pensionara.

Sursă foto: colaj Gandul/Shutterstock

