O femeie a murit azi-dimineață la un SEMAFOR, pe o stradă din Cluj-Napoca. După 3 ore, trupul ei încă zăcea pe troturar

Tragedie în Cluj-Napoca. O femeie a murit la semafor, iar trupul ei a rămas ore întregi pe trotuar. O scenă absolut tulburătoare s-a petrecut marți dimineața pe strada Giordano Bruno din Cluj-Napoca. O femeie s-a prăbușit la semafor, în jurul orei 9:30, în vreme ce era în apropierea semaforului pentru trecere de pietoni. Echipajele de pe Ambulanță au intervenit rapid și au făcut manevrele de resuscitare, dar, din păcate, viața victimei nu a mai putut fi salvată.

„Femeia în vârstă a făcut stop cardio-respirator. S-au făcut manevre de resuscitare, dar acestea au fost fără rezultat, din păcate”, a declarat pentru Știri de Cluj Horia Simu, directorul Ambulanței Cluj.

Însă ce a urmat a fost tulburător. La mai bine de trei ore de la incident, la ora 12:30, trupul neînsuflețit al femeii încă se afla acoperit, pe trotuar, lângă zona în care s-a prăbușit. Astfel, imaginile care au fost surprinse de Știri de Cluj la ora 12:30 indică faptul că nimeni nu intervenise până atunci pentru ridicarea cadavrului.

Prima dată trebuie să ajungă la locul faptei cei de la Medicină Legală, deoarece, până când aceștia nu fac toate operațiunile necesare, cadavrul nu poate fi ridicat.

Martorii au povestit pentru sursa citată că trecătorii au privit șocați scena, încercând să–și continue drumul, în vreme ce, în mod inexplicabil, autoritățile au întârziat procedurile.

„Un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj a constatat că, pe fondul unor antecedente medicale, femeia ar fi căzut la pământ, fiind găsită în stare de inconștiență. Din nefericire, în ciuda efortului depus de echipajul medical, a fost declarat decesul femeii. Totodată, la fața locului a fost mobilizat un echipaj din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca pentru efectuarea cercetărilor specifice. Aceasta a fost prezent în perimetrul persoanei în cauză până când a fost preluată de pompele funebre, fiind emis un certificat de deces de către medicul de familie. În cauză, polițiștii efectuează cercetările necesare în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de ucidere din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj pentru sursa citată.

