TRAGEDIE în Austria: Copil român de 8 ani, mort într-un grav accident rutier

Un copil român de doar 8 ani a murit în urma unui grav accident rutier petrecut luni seara, în localitatea Engelhartstetten, landul Austria Inferioară. Micuțul se afla în mașină alături de tatăl său și cei doi frați.

Potrivit poliției austriece, tragedia s-a produs în jurul orei 21:20, pe Drumul Național B49, în apropierea podului peste Dunăre. La volanul autoturismului se afla tatăl copilului, un român de 40 de ani, cu reședința în Norvegia. În mașină erau și cei trei copii ai săi, cu vârste de 8,11 și 15 ani.

Anchetatorii trimiși la fața locului au stabilit că bărbatul intenționa să vireze la stânga, dar nu a observat autoturismul care venea din sens opus, condus de o tănără de 21 de ani. Impactul a fost unul extrem de puternic, astfel încât, în urma coliziunii, băiatul de 8 ani a rămas încarcerat.

Tatăl și cei doi frați, duși de urgență la spital

Tatăl și ceilalți doi copii au reușit să iasă singuri din mașină, fiind ulterior trimiși de urgență la spital, însă viața celui mic nu a mai putut fi salvată, în ciuda eforturilor disperate ale medicilor de pe ambulanță. Decesul a fost declarat la fața locului.

Autoritățile au blocat complet traficul pe podul peste Dunăre și pe B49 timp de mai bine de două ore, pentru acordarea îngrijirilor medicale, cercetarea la fața locului și degajarea carosabilului.

Sursa foto: Profimedia

