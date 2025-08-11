Prima pagină » Actualitate » TRAGEDIE pentru un cuplu de români, aflați în vacanță, în Italia. Fiul lor, în vârstă de 4 ani, a murit din cauza unui șoc termic

TRAGEDIE pentru un cuplu de români, aflați în vacanță, în Italia. Fiul lor, în vârstă de 4 ani, a murit din cauza unui șoc termic

Ruxandra Radulescu
11 aug. 2025, 17:45, Social
Băiețelul în vârstă de patru ani al unei familii de români, aflată în vacanță în Italia, a murit luni în urma unui șoc termic, într-un spital din Roma, transmite ANSA, citat de Agerpres.

Cuplul de români plecase împreună cu fiul lor în vacanță, în regiunea Olmedo, din nord-vestul Sardiniei. Concediul mult visat s-a transformat brusc într-un coșmar, atunci părinții micuțului au observat că acesta dispăruse.

Incidentul a avut loc miercurea trecută, când băiețelul s-a furișat din locuință, în timp ce familia dormea. După ce l-au căutat cu disperare, copilul a fost găsit inconștient în mașina parcată sub un soare arzător.

Părinții l-au internat de urgență la secția de Terapie Intensivă a spitalului Santissima Annunziata din Sassari. Ulterior băiatul a fost transferat la spitalul Gemelli, unde a încetat din viață luni 11 august.

FOTO: Envato

