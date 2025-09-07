Prima pagină » Actualitate » O femeie din Petroșani trăiește un coșmar de 2 ani din cauza unui vecin. Este terorizată constant, a depus 14 plângeri, dar poliția nu a luat măsuri

07 sept. 2025, 21:20, Actualitate
O femeie din Petroșani trăiește un coșmar de 2 ani din cauza unui vecin. Persoana în cauză, care a preferat să-și păstreze anonimatul, este terorizată constant de el. De-a lungul celor 2 ani, aceasta a depus 14 plângeri, dar poliția nu a luat măsuri împotriva vecinului său. Femeia a explicat de la ce ar fi pornit totul.

O femeie din Petroșani a devzăluit că trăiește un real coșmar de 2 ani din cauza unui vecin. Femeia mărturisește că de-a lungul acestor ani a depus nu mai puțin 14 plângeri la poliție, însă nu au fost luate măsuri împotriva bărbatului. Aceasta susține că este terorizantă constant de vecinul său, iar totul ar fi pornit de la camerele de supraveghere pe care femeia le instalase în propria curte.

O femeie din Petroșani trăiește un coșmar de 2 ani din cauza vecinului său

Femeia își instalase aceste dispozitive în curte, iar poliția ceruse ajutorul pentru a vedea cine a incendiat un autoturis pe stradă. Femeia din Petroșani mărturisește că, din acel moment, vecinul său a început să aibă un comportament agresiv și să o terorizeze constant. Inițial, i-a spart camerele de supraveghere. Apoi, lucrurile au început să degenereze și mai mult. Săptămânal, femeia se simte terorizată de el.

A depus plângeri la poliție, dar autoritățile nu ar fi luat niciun fel de măsuri.

„L-au deranjat camerele şi a venit şi mi le-a spart. Mi s-a spus atunci de către un domn poliţist: doamnă, staţi liniştită că nu o să păţiţi nimic. Ceea ce n-a fost aşa. Cel mai frică îmi este de foc, îl stingi foarte greu. Îmi este teamă şi cu maşina când ies din curte să nu mă trezesc că îmi aruncă cu ceva”, mărturisește femeia.

Într-o zi, s-a trezit cu un cocktail Molotov în curte.

„Am auzit o bubuitură chiar aici în spatele casei şi a explodat. Când m-am uitat pe cameră, s-a văzut focul pur şi simplu. De fiecare data acelaşi lucru (n.r. ce a spus poliția): nu avem o dovadă concreta, nu putem să facem nimic”, a spus ea, conform Observatornews.ro.

Ea relevă faptul că oamenii legii au emis un ordin de protecţie provizoriu, dar documentul a fost anulat a doua zi, pe motiv că nu sunt suficiente probe.

„Poliţiştii au desfăşurat activităţi de cercetare şi investigaţii în toate cazurile sesizate, constituind deja un cerc de suspecţi”, a declarat Bogdan Niţu, purtător de cuvânt IPJ Hunedoara.

