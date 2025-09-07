Caz revoltător în București. Un bărbat a lovit în cap un copil de 3 ani, chiar în prezența mamei sale: „Am țipat după ajutor!”

Un incindent inexplicabil și de o violență deosebită a avut loc chiar în centrul Capitalei. O femeie și cei trei copii ai săi se îndreptau către casă. Din senin, un bărbat le-a sărit în față și l-a lovit în cap pe unul dintre copii. Când și-a văzut băiatul de 3 ani atacat, femeia a început să țipe disperată după ajutor.

Mărturia mamei copilului atacat

„Mă deplasam cu cei 3 minori spre domiciliu când, în proximitatea trecerii de pietoni, în fața a două instituții publice, un individ de sex masculin a venit și cu o lovitură puternică l-a lovit pe băiețelul mijlociu în cap, în zona trunchiului cerebral. Am început să țip după ajutor, moment în care jandarmii aflați în serviciu au venit și l-au mobilizat pe agresor și au urmat toată procedura firească.

„Va fi o minune dacă nu va fi afectat copilașul”

Pentru că suntem în perioada de supraveghere medicală, știut fiind faptul că astfel de lovituri la cap, la copii, pot avea repercursiuni și până la 4 zile de la incident. Va fi o minune clară a lui Dumnezeu și că nu vom fi afectați, copilașul nu va fi afectat”, a precizat mama copilului, arată Antena 3 CNN.

Autorul recomandă:

Scene de coșmar într-un parc din București. O tânără a fost urmărită și agresată de partener. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni nu voia să o ajute”

Imagini terifiante pe Șoseaua de Centură. O mașină a căzut de pe pod, a explodat și s-a făcut scrum / Ipoteză șocantă a rudelor șoferului

Livrator asiatic pe scuter, înconjurat de trei bărbaţi nervoşi. De la ce a pornit totul

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Sursă video: Antena 3 CNN