Scene de coșmar într-un parc din București. O tânără a fost urmărită și agresată de partener. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni nu voia să o ajute”

07 sept. 2025, 18:36, Actualitate
Scene revoltătoare într-un parc din București. O tânără a a fost urmărită și agresată de partener. Deși aceasta fugea și striga după ajutor, nimeni nu a intervenit. Când încercase să se adăpostească într-un punct de servicii din parc, tânăra a fost alungată. A întâlnit un grup de femei care au format un „gard de protecție” în jurul ei, până când au sosit autoritățile. Bărbatul a continuat să o amenințe cu moartea.  Atenție, articolul conține imagini video și detalii care pot afecta emoțional.

O tânără a fost urmărită și agresată de partener, într-un parc din București. Speriată, tânăra a fugit și a cerut ajutor, însă nimeni nu a intervenit. În momentul în care încercase să se adăpostească într-un punct de servicii din parc, aceasta a ajuns să fie alungată. A întâlnit un grup de femei, în parc, care au intervenit pentru a calma spiritele. Tinerele au format un „gard uman de protecție” în jurul ei, până când au sosit autoritățile. În tot acest timp, bărbatul a amenințat-o cu moartea.

În cele din urmă, și un polițist aflat în timpul liber a intervenit.

Discuția care se aude în materialul video

O persoană: Las-o în pace!
Bărbatul: Bă, te omor aici! Te omor aici!
Martoră: Asta este amenințare cu moartea.
Bărbatul: Vino acasă, că te omor! Tu n-auzi? Vino încoace.
Martoră: Las-o în pace! Ți-am zis că vine poliția. O lași în pace! Nu vrei să faci asta.
Bărbatul: Te joc în picioare.
Martoră: Deci dacă una dintre noi este atinsă de un fir de păr, tu nu mai scapi, ascultă la mine!
Bărbatul: Vino încoace, am spus.
Martora 2: O lași în pace, nu contează.
Martoră: Vă rog frumos să nu-l lăsați să vină până vine poliția.
Martoră 2: Ne puteți ajuta, vă rog?
Polițist aflat în timpul liber: Ce s-a întâmplat?
Martoră: Vrea s-o bată, este bătută, am chemat poliția. Până nu vine poliția, el tot vrea s-o ia cu forța de aici.

Pe fundal se pot auzi și țipetele femeii protejate de martore, în parc. Bărbatul a fost dus la secția de poliție unde a fost amendat. Femeia a refuzat ordinul de protecție.

Mărturia uneia dintre tinerele care au protejat-o pe femeie

„Mă aflam în parc cu câteva prietene de-ale mele. La scurt timp, se auzeau țipete din parc și am văzut că un bărbat fugărește o femeie. Această femeie țipa și cerea ajutor, dar nimeni nu voia să o ajute. Erau foarte multe persoane în parc. Se dusese și de unde se închiriază biciclete și cei de acolo au gonit-o. A venit la noi disperată și ne-a spus, ne ruga să sunăm la poliție. Între timp, prietena mea a sunat la poliție, i-a spus să aștepte cu noi pe pătură până vine poliția. Bărbatul s-a așezat lângă ea, a refuzat să plece și o implora să-l ierte, că n-o s-o mai agreseze.

După, a văzut că aceasta nu vrea să accepte scuzele lui și s-a enervat. Am filmat când a început s-o amenințe cu moartea. Eu puneam mâna pe ea ca s-o apăr, s-o pun în spatele meu și tremura săraca fată. Mă făcea și pe mine să tremur. Domnul era foarte agresiv și mi-era că o să dea în noi.

Era foarte multă lume, doar că nu aveau nicio treabă, doar se uitau. Da, erau (n.r. bărbați, în jur). Nu aveau nicio treabă, doar stăteau și se uitau. Când au venit acești bărbați, erau pe alee, le-am cerut ajutorul, se vede și din filmare. A venit unul dintre ei, un polițist civil”, a declarat o martoră pentru Digi24.

Sursă foto: capturi vido
Sursă video: Digi24

