Imagini terifiante pe Șoseaua de Centură. O mașină a căzut de pe pod, a explodat și s-a făcut scrum / Ipoteză șocantă a rudelor șoferului

Un accident tragic a avut loc duminică dimineață pe Șoseaua de Centură, pe traseul dinspre Popești Leordeni către Domnești. O mașină a lovit violent bariera, a rupt-o, prăbușindu-se apoi, sub pasaj, pe calea ferată. A fost cuprinsă imediat de flăcări, iar șoferul, care avea 40 de ani, a murit carbonizat.

Rudele bărbatului spun că ar fi vorba de o sinucidere, potrivit site-ului b365.ro. Șoferul avea aproximativ 40 de ani și ar fi suferit din dragoste.

Pompierii au scos trupul șoferului din maşină şi au stins focul. Criminaliştii refac acum traseul bărbatului, astfel încât să se stabilească toate împrejurările accidentului.

A fost deschis un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

La fața locului, s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier Ilfov, care au constat faptul că „aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un autoturism care în timp ce urca pe sensul giratoriu de la o intersecție cu șoseaua Berceni, ar fi impactat parapetul și a căzut pe calea ferată, ulterior acesta luând foc.”

La locul evenimentului au fost prezenți pompierii din cadrul ISU-B-IF, care au procedat la lichidarea incendiului, iar în urma acestuia s-a constatat faptul că, în autoturism se afla doar conducătorul auto, respectiv un bărbat de 40 de ani, acesta fiind carbonizat.

Sursă foto: imagini amator

