O femeie, mamă a trei copii, s-a PRĂJIT în cadă. Soțul ei a găsit-o fără viață, cu telefonul în mână

01 oct. 2025, 18:20, Actualitate
Ann-Marie O’Gorman, o femeie din Irlanda, în vârstă de 47 de ani și mamă a trei copii, a fost găsită moartă în cadă. Ea a intrat în cadă cu telefonul în mână, în timp ce era la încărcat și s-a electrocutat.

Aceasta a fost găsită inconștientă de către soțul ei, și avea arsuri pe brațul stâng și pe piept, specifice electrocutării. Aceasta a fost declarată decedată în aceeași zi în care s-a întâmplat tragedia, la Spitalul Beaumont, potrivit Metro.co.uk.

Bărbatul nu era acasă când s-a petrecut tragedia, el fiind plecat împreună cu fiica sa cea mică. În drum spre casă, cu puțin timp înainte de ora 20:00, bărbatul și-a sunat soția… fără ca aceasta să-i răspundă.

Când a ajuns acasă, bărbatul a urcat în baie și a găsit-o pe Ann-Marie inconștientă, întinsă pe o parte, cu telefonul și cablul de încărcare în cadă. Bărbatul a vrut să o scoată de urgență, dar în acel moment a simțit un mic șoc electric.

„Singurul lucru despre care auzi este că aceste telefoane sunt bune până la o adâncime de 3 metri în apă. Asta le dă oamenilor impresia că pot sta cu telefonul aproape de apă. Ar trebui să existe avertismente că acest lucru este periculos. Niciun furnizor nu se face nimic în această privință și nimeni nu spune că ești în pericol de moarte în aceste situații. Asta e tot ce trebuie să știe oamenii”, a declarat bărbatul în fața instanței.

Acum, el acuză companie de telefonie mobilă că promovează o „iluzie falsă de siguranță” atunci când spun că sunt rezistente la apă. Mai mult, acesta a mai spus că nu există nicio avertizare pe aceste dispozitive despre pericolul la care se expun oamenii atunci când folosesc telefonul în contact tu apa, mai ales atunci când se află la încărcat.

FOTO: Rip.ie

