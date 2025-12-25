Tragedie în Ajunul Crăciunului. Un motociclist fără permis s-a izbit de un stâlp de beton, în Iași

O tragedie a avut loc în Ajunului Crăciunului, pe o șosea care trece prin pădurea de la Mădârjac, din județul Iași. Un motociclist, care circula fără să aibă permis pentru categoria auto impusă de lege, a pierdut controlul vehiculului, a părăsit șoseaua și s-a izbit violent de un stâlp de beton. Incidentul tragic a fost surprins de o cameră de bord. Atenție, imaginile de mai sus pot afecta emoțional.

Incidentul tragic a avut loc în ziua de Ajun, în data de 24 decembrie 2025, în jurul orei 13:50. Poliția a fost sesizată printr-un apel 112 cu privire la accidentul rutier de pe DJ 282D, în afara localității Popești, pe drumul care traversează pădurea de la Mădârjac.

Motociclist mort în Ajunul Crăciunului, la Iași

Accidentul a fost filmat cu o cameră de bord. Unul dintre motocicliști pierde controlul direcției, într-o curbă, iese de pe partea carosabilă și se lovește violent de un stâlp din beton. Persoanele participante la trafic, martore la incident, au oprit imediat pe partea dreaptă a drumului și au sunat la 112. În urma constatărilor, polițiștii au descoperit că bărbatul care a murit nu deținea nici permis de conducere pentru categoria A, iar vehiculul nu era înmatriculat. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

„La data de 24 decembrie a.c., în jurul orei 13.50, poliția a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că pe DJ 282D, în afara localității Popești a avut loc un accident rutier cu victime omenești. La fața locului polițiștii au stabilit că un bărbat de 31 de ani, din comuna Sinești, jud. Iași, în timp ce conducea un motociclu pe DJ 282D, dinspre localitatea Mădârjac către Popești, ar fi părăsit partea carosabilă și s-ar fi lovit de un stâlp de pe marginea drumului. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul motociclistului. În urma verificărilor a rezultat că motociclistul nu deținea categoria de permis necesară conducerii motociclului, iar vehiculul nu era înmatriculat”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

Sursă foto & video: Ziarul de Iasi