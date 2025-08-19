O poveste italiană în inima Transilvaniei: „Grădinile lui ZOE”, colțul de Rai din Banpotoc

La doar 16 kilometri de Deva și 23 de Hunedoara, în satul Bonpotoc, comuna Hărău, se află una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din România: „I Giardini di Zoe” sau, pe românește, „Grădinile lui Zoe”. Amenajat pe aproape patru hectare și întins în timp pe un teren de aproape două ori mai mare, acest loc pare desprins din tablourile renascentiste italiene ori de pe Riviera Franceză.

Proiectul a fost început în 2003 de către Giovanni Salvatelli, un antreprenor italian din regiunea Marche.

O grădină pentru Zoe și pentru suflet

Ajuns în România cu afaceri, bărbatul dar a decis să lase aici și o moștenire culturală și estetică. Astfel, inspirat de frumusețea locului și de ideea că „este mai bine să dăruiești decât să primești”, Salvatelli a cumpărat un deal pe care creșteau câțiva pruni și viță-de-vie și a transformat locul într-o operă de artă.

Grădina a primit numele nepoatei sale, Zoe. Ulterior, el a dat drumul și unui alt proiect similar – „Grădina lui Achile” -, dedicat celuilalt nepot.

Fără să fie peisagist de profesie și fără planuri elaborate, italianul a construit grădina asemenea unui puzzle, pas cu pas. În timp, aici au apărut fântâni arteziene și obiecte de decor aduse din Italia – mese, bănci și sculpturi din piatră vulcanică peperino.

Vizitatorii care pășesc pe aleile „Grădinilor lui Zoe” descoperă mai multe zone tematice și plăcute ochiului:

Aleea lui Giovanni, unde gazonul tuns impecabil este completat de flori multicolore și plante decorative precum hydrangea sau hypericum;

Grădina celor Trei Fântâni, amenajată în stil renascentist, cu buxus modelat în forme geometrice;

un mini-amfiteatru pentru evenimente culturale;

un labirint din Taxus baccata, specie care poate trăi chiar și două milenii.

De curând, colecția a fost îmbogățită cu o copie fidelă a celebrei Bocca della Verità, de la Roma. Sculptura din travertin are un diametru de 1,80 metri și o greutate de o tonă.

Peste 100.000 de vizitatori anual

Din 2018, „I Giardini di Zoe” este un obiectiv turistic de top în Transilvania, atrăgând peste 100.000 de vizitatori anual. „Mulți vin pentru prima dată, dar avem și turiști care revin a doua sau chiar a treia oară”, spune Ramona Morar, administratorul grădinii.

Grădinile pot fi vizitate zilnic, între orele 09:00 și 20:00, ultima intrare fiind la 19:00. Vizita durează aproximativ 30-40 de minute, iar prețul biletului este de 20 de lei/persoană. Accesul cu animale de companie nu este permis în zona centrală.

Se poate ajunge la „Grădini” pe DJ 107A, drumul care leagă Deva de Alba Iulia. Dinspre Simeria, la circa 4 km după localitatea Uroi, un indicator arată drumul spre satul Bonpotoc.

