O producție americană de top a fost lansată pe piață. „Superlemnul” este de zece ori mai dur ca oțelul, la nivel celular

Un nou timp de lemn, intitulat „superlemnul” a fost creat de o companie americană. Acesta are un raport rezistență-greutate de până la 10 ori mai mare decât oțelul, fiind în același timp de până la șase ori mai ușor.

Compania InventWood, cofondată de omul de știință Liangbing Hu, tocmai a lansat produsul comercial „superwood”.

Producția americană de top care a fost lansată pe piață: „superlemnul”

În urmă cu mai mult de un deceniu, Hu și-a propus să reinventeze unul dintre cele mai vechi materiale de construcție cunoscute de omenire. În timp ce lucra la Centrul pentru Inovare în Materiale al Universității din Maryland, Hu, care este acum profesor la Yale, a găsit modalități inovatoare de reproiectare a lemnului. El a reușit chiar să îl facă transparent prin eliminarea unei părți din unul dintre componetele sale cheie, lignina, care conferă lemnului culoarea și o parte din rezistența sa.

Totuși, obiectivul său principal era să facă lemnul mai rezistent, folosind celuloza, componenta principală a fibrelor vegetale și „cel mai abundent biopolimer de pe planetă”, potrivit lui Hu.

Descoperirea sa a avut loc în 2017, când Hu a întărit pentru prima dată lemnul obișnuit prin tratarea chimică a acestuia pentru a îi îmbunătăți celuloza naturală, transformându-l într-un material de construcție mai bun.

Lemnul a fost inițial fiert într-o baie de apă și substanțe chimice selectate, apoi a fost presat la cald pentru a îl presa la nivel celular., făcându-l semnificativ mai dens. La finalul procesului care a durat o săptămână, lemnul rezultat avea un raport rezistență-greutate „mai mare decât cel al majorității metalelor și aliajelor structurale”, potrivit unul studiu.

Acum, după ani în care Hu a perfecționat procesul și a depus peste 140 de brevete, Superwood a fost lansat pe piață.

„Din punct de vedere chimic și practic, este lemn”, a explicat Alex Lau, CEO al InventWood, care s-a alăturat companiei în 2021. În clădiri asta ar permite construirea unor structuri de până la patru ori mai ușoare decât cele actuale, ceea ce înseamnă rezistență mai mare la cutremure, precum și mai ușoare pentru fundații, făcând construcția mai rapidă și mai ușoară.

„Arată exact ca lemnul și, când îl testezi, se comportă ca lemnul”, a adăugat Lau, „cu excepția faptului că este mult mai rezistent și mai bun decât lemnul în aproape toate aspectele pe care le-am testat”.

