Cât costă un metru cub de LEMNE de foc în 2025. Românii își fac provizii pentru iarnă de teama scumpirilor

Prețul lemnelor de foc s-a scumpit în 2025, mai ales după creșterea TVA de la 9% la 11%. Cererea a crescut cu aproximativ 15% și chiar de la începutul sezonului de toamnă, românii se grăbesc să își facă stocuri pentru iarnă, de teamă că prețurile vor urca și mai mult în următoarele luni.

Odată cu răcirea vremii, românii se pregătesc pentru sezonul rece, iar lemnele de foc sunt în topul cumpărăturilor. Mulți au preferat să își facă provizii din timp, pentru a evita scumpirile din plină iarnă.

Cei care au achiziționat mai devreme au prins prețuri cu până la 15% mai mici, însă cererea ridicată pune presiune pe depozite și ocoale silvice.

Într-un depozit de lângă Baia Mare, stocurile sunt aproape epuizate.

„Mai avem de valorificat doar 550 de metri cubi. Faţă de anul trecut a mai crescut cererea de lemn de foc. Deci vânzând aceşti 2.800 de metri cubi din depozit plus partidele de populaţie în care pădurarii vând direct din rampă din pădure”, a explicat Călin Lupşe, directorul Ocolului Silvic Baia Mare, potrivit Observatornews.

Cât costă acum un metru cub de lemne de foc

Creșterea TVA-ului de la 9% la 11% este unul dintre factorii principali care au dus la scumpiri. Astfel, metrul cub de lemn a ajuns la 409 lei, în timp ce agenții economici vând metrul ster și cu 350 de lei.

„Am auzit pe vecini la 300 de lei e metru. Sunt foarte scumpe”, a spus o localnică.

Aceasta a explicat că, în funcție de cât de grea este iarna, are nevoie între 6 și 8 metri cubi de lemne pentru a trece sezonul rece. Alți locuitori spun că s-au grăbit să cumpere din timp:

„Nu vreau să iau în ajun, când o să fie frigul la uşa casei. Vreau să mă programez un pic mai repede, deci acum dacă le iau mai stau 2 luni la uscat, şi cu ce mai am din curte e chiar ok. Faţă de anul trecut am achiziţionat lemnele cu vreo 2 luni mai repede”, spune femeia.

Statisticile arată că în România, 3,5 milioane de locuințe se încălzesc cu lemne de foc, dintre care aproximativ 80.000 se află în București și Ilfov.