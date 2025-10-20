O turistă din București a MURIT în zona „La Lanțuri” din masivul Piatra Craiului. Cum s-a întâmplat tragedia

O turistă din București, în vârstă de 29 de ani, a murit – weekend-ul trecut – în zona „La Lanțuri” din masivul Piatra Craiului, după ce a alunecat și a căzut de pe munte.

Astfel, polițiștii din cadrul Poliției orașului Zărnești, județul Brașov, fac cercetări într-un dosar penal, pe care l-au deschis după ce, sâmbătă, au fost sesizați că în masivul Piatra Craiului o turistă a alunecat și a căzut de pe munte.

Corpul femeii decedate a fost ridicat, preluat și transportat de către lucrătorii din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei.

În cauza a făcut obiectul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „ucidere din culpă”.

Cercetările sunt efectuate sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie stabilite împrejurările care au dus la producerea decesului, precum și dispunerea măsurilor legale.

FOTO – Facebook/Serviciul Public Local Salvamont Zărnești