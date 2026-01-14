Prima pagină » Actualitate » O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 din NATO, avertizează Șeful Statului Major al Apărării

„Există riscul să apară interferențe” în Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră, afirmă șeful Armatei, care spune că situația din Ucraina este una „critică”. Dotarea Forțelor Navale pentru a putea proteja infrastructura critică a României de la Marea Neagră rămâne o prioritate, susține generalul Gheorghiță Vlad. Șeful Statului Major al Apărării mai precizează că Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale al României, nu intră în sfera Articolului 5 din tratatul NATO.

„Situația în Ucraina este destul de critică. S-a format această coaliție de voință, un efort condus de Marea Britanie și de Franța, unde se discută pe patru direcții: regenerarea armatei ucrainene, o forță terestră dislocată în Ucraina pentru menținerea păcii, deschiderea și păstrarea unui spațiu aerian permisiv și un spațiu de securitate la Marea Neagră. În cazul României există o hotărâre a CSAT care spune că noi nu vom avea trupe în Ucraina”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Armatei, într-o discuție cu jurnaliști ce a avut loc miercuri la MApN.

Articolul 5 din tratatul NATO: „Un atac asupra unei țări membre este considerat atac asupra tuturor statelor”

Șeful Statului Major al Apărării a mai precizat că nicio țară riverană sau vecină cu Ucraina nu s-a angajat să trimită trupe în Ucraina, menționând că această poziție de neimplicare cu trupe a țărilor vecine unui conflict respectă principii militare.

Cât privește situația din Marea Neagră, șeful Armatei spune că pot exista riscuri de securitate pentru România și interesele sale economice din zonă, făcând referire și la perimetrul de exploatare Neptun Deep.

„Zona Economică Exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 din NATO. Există riscul să apară interferențe în zona noastră”, a adăugat Gheorghiță Vlad, făcând referire la zboruri de survol sau nave ale Federației Ruse.

