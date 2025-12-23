Oana Roman se confesează. ”De-abia la aproape 50 de ani am găsit o formă de liniște”

Oana Roman s-a confesat în mediul online. ”De-abia la aproape 50 de ani am găsit o formă de liniște”, a transmis vedeta.

Într-un mesaj postat pe contul său de pe o rețea de socializare, Oana Roman a transmis un mesaj în care vorbește despre viața ei și despre unele probleme cu care s-a confruntat de-a lungul vremii.

Vedeta a afirmat că anul acesta a fost cel mai bun din ultimii zece ani.

Oana Roman se confesează.”De-abia acum îmi permit lucruri la care altădată doar visam”

”Zâmbesc și mă uit încrezătoare spre viitor! Dar zâmbetele vin după lacrimi, după ani de zbucium și de griji. nu e mereu simplu și nu e totul roz. Nu am arătat niciodată doar partea luminoasă, v-am arătat și umbrele și întunericul și greul. Da, azi e liniște și prosperitate și am avut cel mai bun an din ultimii 10 ani, dar e și multă muncă în spate. Online-ul pare simplu, dar în spate e mult mai complicat decât se vede. În ultimii 5 ani, de când am început activitatea online, am fost aici 365 de zile pe an. Doar 3 zile am lipsit atunci când am pierdut-o pe mama”, le-a transmis Oana Roman celor care îi urmăresc activitatea în mediul online.

”Nu mă plâng deloc, vreau doar să spun că nu e simplu, că sunt zile în care obosesc sau nu am stare sau nu am inspirație și totuși sunt aici pentru că îmi place și susținerea voastră uneori a contat mai mult decât a apropiaților. Nu mă invidiați pentru că de-abia la aproape 50 de ani am găsit o formă de liniște și de-abia acum îmi permit lucruri la care altădată doar visam. Am făcut totul singură și tot ce am realizat s-a făcut în timp și cu multă răbdare. Am avut multe momente în care m-am gândit să renunț și asta e cel mai greu, să nu renunți atunci când simți că nu reușești îndeajuns de repede”, a mai notat vedeta.

Oana Roman are o fată

Oana Roman este fiica Mioarei Roman și a lui Petre Roman, fost premier al României. Oana Roman a format o familie cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a rezultat o fetiță, Maria Isabela.

La sfârșitul anului 2020, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit. Cei doi au divorțat oficial la notar în data de 15 februarie 2021. Ulterior, însă, cei doi s-au afișat din ce în ce mai des împreună și și-au reluat relația. În data de 26 ianuarie 2023, Oana Roman a anunțat că s-a separat definitiv de Marius Elisei.