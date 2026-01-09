Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a reacționat în urma teribilului atac rusesc cu racheta Oreshnik în Ucraina. Oficialul a transmis, vineri, că România îl consideră o încălcare flagrantă a dreptului internațional.

Mesajul a fost transmis vineri pe platforma X de ministrul de Externe al României.

România respinge „atacurile lașe” ale Rusiei împotriva Ucrainei

Astfel, România a transmis că respinge „cu fermitate recentele atacuri lașe ale Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv loviturile asupra Kievului și regiunii Lviv, care au provocat victime în rândul populației civile, distrugerea zonelor rezidențiale și avarierea infrastructurii critice”.

Declarația Oanei Țoiu vizează atacul nocturn rusesc din Ucraina, care a avariat 20 de clădiri rezidențiale și ambasada Qatarului din Kiev, conform președintelui Volodimir Zelenski într-un mesaj de pe rețelele sociale.

Atacul a utilizat o rachetă balistică hipersonică Oreshnik, care a lovit regiunea Lviv

Cel puțin 4 persoane au murit, iar alte 19 au fost rănite. 5 membri ai unei echipe de intervenție rapidă, 4 membri ai personalului medical și un ofițer de poliție au suferit răni în aceeași zonă, iar o persoană a fost dată dispărută. Atacul a utilizat o rachetă balistică hipersonică Oreshnik, care a lovit regiunea Lviv, în vestul Ucrainei. Kievul a fost cea mai afectată zonă, cu un total de 40 de obiective lovite, în condiții de temperaturi apropiate de minus 10 grade Celsius.

„România își exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean și transmite condoleanțe familiilor victimelor. Reiterăm sprijinul nostru ferm pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute internațional. România solicită răspunsuri internaționale puternice și coordonate, o presiune sporită asupra Federației Ruse și asumarea deplină a responsabilității pentru crimele de război, reafirmând în același timp sprijinul său continuu pentru Ucraina, inclusiv asistența umanitară și eforturile de asigurare a justiției. Aceste noi atacuri, în contrast cu eforturile hotărâte ale SUA, Europei și Ucrainei, arată în mod clar că cel mai mare obstacol în calea păcii rămâne dorința obstinată a Rusiei de a controla, cuceri sau distruge un vecin suveran.”, a mai spus ministra de Externe.

