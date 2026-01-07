Prima pagină » Știri externe » Zelenski a sugerat că războiul cu Rusia s-ar putea încheia în prima jumătate a lui 2026: „Negocierile au atins un nou nivel”

Ruxandra Radulescu
07 ian. 2026, 19:45, Știri externe
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anunțat că războiul s-ar putea încheia în termen de șase luni. Liderul de la Kiev a precizat că negocierile cu partenerii europeni și SUA au atins un nou nivel.

„Observăm că negocierile au atins un nou nivel, alături de partenerii noștri europeni și, bineînțeles, de SUA și de toți membrii Coaliției Dispuși. Înțelegem că acest război s-ar putea încheia încă în timpul mandatului dumneavoastră de președinte”, a declarat președintele Ucrainei, referindu-se la președinția Ciprului în UE, care va dura până pe 30 iunie anul curent.

Macron ar putea avea o convorbire cu Putin în viitoarele săptămâni

Președintele Franței, Emmanuel Macron, nu exclude posibilitatea unei convorbiri în următoarele săptămâni cu Vladimir Putin, arată BFM TV. Liderul de la Élysée afirmă că restabilirea contactelor cu Rusia este necesară pentru a avansa eforturile de pace, iar discuția ar trebui să aibă loc „cât mai curând posibil”.

Ultima dată când președinții francez și rus au vorbit telefonic a fost pe 1 iulie 2025, prima lor conversație în aproape trei ani. La acea vreme, Macron i-a cerut lui Putin să înceteze focul în Ucraina și să înceapă negocierile pentru a pune capăt conflictului. Palatul Élysée a subliniat că orice discuție cu Moscova se va desfășura în deplină transparență față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și partenerii europeni.

