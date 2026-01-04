Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis condoleanțe familiei tânărului român care a murit în incendiul de la Crans-Montana într-o postare pe rețelele de socializare. Aceasta a vorbit și despre intervenția românului care a ajutat voluntar echipele de urgență în noaptea incendiului.

Oana Țoiu a transmis un mesaj public pe pagina personală de Facebook după ce autoritățile elvețiene au confirmat decesul tânărului român dispărut, inițial, în urma catastrofei de la Crans-Montana din Elveția.

„În urma tragediei din Crans-Montana, a urmat un proces dificil de identificare a victimelor şi, alături de familia şi apropiaţii săi, am sperat că tânărul român va fi găsit printre cei cu şanse de supravieţuire. ​Din păcate, am fost informaţi de familie şi de autorităţile elveţiene că a fost confirmat decesul său. ​Transmit condoleanţe familiei îndoliate; mult prea repede a fost luat de lângă ei. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a scris Oana Ţoiu în postarea de pe Facebook.

Șefa diplomației a menţionat că această tragedie „aduce brutal în amintire şi incendiul de la Colectiv”. De asemenea, aceasta a precizat că reprezentanții Ambasadei României la Berna și consulul României au fost în contact direct cu familia, iar România a oferit sprijin internațional pentru victimele incendiului.

„Împărtășim durerea lor, care, pentru noi, aduce brutal în amintire și incendiul de la Colectiv. În fața unei tragedii de asemenea amploare, doar solidaritatea umană poate să fie răspunsul. România, prin mecanismul european de urgențe civile, pe care îl folosim și noi când cerem ajutorul internațional, a acordat asistență pentru transportul unor răniți din Elveția spre spitale din Franța, sub coordonarea DSU, cu o aeronavă a MApN”, a mai spus ministra de Externe.

În finalul postării, Țoiu a vorbit despre intervenția voluntară a românului care a ajutat la evacuarea tinerilor aflați în barul care a luat foc. Ministra spune că l-a sunat pe acesta pentru a-i mulțumi pentru implicare și spune că gestul acestuia reprezintă un act „profund uman, care face cinste României”.

„În momentele critice, alături de intervenția instituțiilor, contează enorm curajul și decizia de a ajuta a celor din jur, așa cum a făcut și George, românul care a intervenit voluntar alături de echipele de urgență în noaptea incendiului. L-am sunat să îi mulțumesc pentru gestul său, unul profund uman, dar care face și cinste României. Îmi vor rămâne alături cuvintele lui clare: «Dacă pot să ajut, nu stau la discuții»”.

