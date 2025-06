Oana Țoiu, de la Haga: Am reafirmat angajamentul României de a sprijini pacea şi suveranitatea Ucrainei, precum şi democraţia Republicii Moldova

Noul ministru de Externe al României, Oana Țoiu, este prezent zilele acestea alături de președinte Nicușor Dan, Ţoiu, la summitul de la Haga. După Consiliul NATO-Ucraina, ministrul a transmis și un mesaj pe X.

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, reafirmă decizia celor prezenți la summit de a face NATO mai puternic şi mai bine pregătit pentru a apăra teritoriul aliat împotriva tuturor ameninţărilor.

Motiv pentru care a subliniat cât de important este să fie pace în Ucraina și cât mai mult timp. România rămâne angajată în sprijinirea suveranității Ucrainei, dar și a democrației, în Republica Moldova, după cum a mai transmis Oana Țoiu.

Participanţii la summit au convenit asupra scopului comun; acela de a face NATO mai puternic şi mai bine pregătit pentru a apăra teritoriul aliat împotriva tuturor ameninţărilor.

La o zi după ce a fost învestită în funcția de ministru de Externe, Oana Ţoiu s-a pus la curent despre priorităţile MAE; cu accent pe aspectele legate de războiul din Orientul Mijlociu şi măsurilor care trebuie luate pentru siguranţa cetăţenilor români din zonă.

Thank you, @AraratMirzoyan, for the warm words upon taking office. 🇷🇴 highly values the long-lasting friendship between our nations, rooted in historic bonds and common values. I stand ready to work closely with you to advance our political dialogue and bilateral cooperation…

