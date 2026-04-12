Obiceiul de Paște din Norvegia care i-a șocat pe turiști. De ce sunt străzile goale, spre uimirea vizitatorilor

Obiceiul de Paște din Norvegia care i-a șocat pe turiști / Sursa FOTO: Profimedia

În Norvegia, de Paște, străzile sunt mult mai goale decât în zilele obișnuite, spre uimirea turiștilor. De ce se întâmplă asta? Explicația este una simplă, dar care pe mulți vizitatori i-a mirat.

Potrivit BBC Travel, norvegienii au o pasiune pentru „påskekrim”.

Ce înseamnă „påskekrim” în Norvegia

Acesta este un obicei foarte vechi, care presupune citirea și/sau vizionarea de cărți/filme polițiste în cabane, prin munți.

Povestea a început acum mai bine de un secol, în 1923, cu romanul „Bergenstoget plyndret i nat”, care era inspirat de western-uri americane. Titlul cărții înseamnă, în traducere, „Trenul din Bergen a fost jefuit noaptea trecută”. Lectura a fost publicată într-un ziar național și, inițial, a fost confundată cu o știre adevărată, fapt ce i-a adus multă faimă.

Începând cu acel an, în Norvegia, Paștele este asociat cu literatura polițistă, arată sursa citată.

Astfel, în aceste zile, librăriile și bibliotecile din orașe expun decorațiuni tematice, iar rafturile sunt pline cu romane polițiste. An, mii de turiști și iubitori de literatură se adună la Festivalul „Krimifestivalen”, din Oslo.

Iar această tradiție se respectă de către foarte mulți norvegieni, care aleg să părăsească orașele și să se retragă cabane montane. Acolo, citesc și se uită la filme sau seriale polițiste.

Preferate rămân cărțile scrise de Agatha Christie, dar în ultima perioadă au câștigat teren filmele din seria Nordic Noir. În 2025, Netflix a lansat seria „Detectivul Hole”, inspirată de scriitorul Jo Nesbø, cunoscut pentru romanele sale polițiste cu detectivul Harry Hole.

