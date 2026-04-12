De ce se ciocnesc ouăle roșii? Povestea și simbolistica acestui obicei tradițional de Paște

De ce se ciocnesc ouăle roșii? Povestea și simbolistica acestui obicei tradițional de Paște

Creștinii sărbătoresc Paștele pe 12 aprilie. Una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului ortodox care marchează Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Cu acest prilej se vopsesc ouă roșii pe care mai apoi le ciocnim, în timp ce rostim „Hristos a Înviat”, la care răspundem cu „Adevărat a Înviat”. Dar ce semnifică, de fapt, această acțiune.

De ce se ciocnesc ouăle roșii de Paște

Singura culoare în care nu trebuie să vopsești ouăle de Paște. Este mare păcat, potrivit credinței creștin-ortodoxe

Obiceiul acesta vine de la faptul că oul este asociat cu creația, iar cele de Paște îl simbolizează pe Iisus în mormânt. Coaja este piatra de la mormânt care a fost dată la o parte după ce trupul Lui neînsuflețit a fost adormit.

Una dintre cele mai răspândite povești spune că Maica Domnului a venit la locul răstignirii cu un coș de ouă, pe care l-a așezat sub cruce. În acel moment, ouăle s-au înroșit de la sângele vărsat de Mântuitor pentru mântuirea lumii.

O altă legendă arată că, atunci când Iisus a fost lovit cu pietre, acestea s-au transformat în ouă roșii în clipa în care l-au atins.

Singura culoare în care nu trebuie să vopsești ouăle de Paște. Este mare păcat, potrivit credinței creștin-ortodoxe

Culoarea roșie semnifică sângele lui Iisus Hristos vărsat pe cruce, dar și focul, care are rol purificator. În prezent, ouăle nu sunt vopsite doar în roșu, ci și în alte culori precum galben, verde sau albastru, culori care vestesc bucuria primăverii. În unele cazuri, ouăle sunt colorate și în negru, culoare care amintește de suferința lui Hristos.

În Bucovina încă se păstrează tradiția încondeierii ouălor, care a devenit o adevărată formă de artă populară. Meșterii populari folosesc tehnici speciale pentru a crea modele diferite, frumoase, inspirate din natură sau din simboluri religioase.

Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Adevarul
Ilie Bolojan vs. administrația locală. Motivele din spatele planurilor de debarcare a premierului: “De aici vine toată această dorință de schimbare”
Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Click
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce explicație a dat o șoferiță când a fost prinsă cu DUBLUL vitezei legale?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Antioxidantul recomandat de experți care nu ar trebui să lipsească din farfurie

