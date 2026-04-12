De ce se ciocnesc ouăle roșii? Povestea și simbolistica acestui obicei tradițional de Paște

Creștinii sărbătoresc Paștele pe 12 aprilie. Una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului ortodox care marchează Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Cu acest prilej se vopsesc ouă roșii pe care mai apoi le ciocnim, în timp ce rostim „Hristos a Înviat”, la care răspundem cu „Adevărat a Înviat”. Dar ce semnifică, de fapt, această acțiune.

De ce se ciocnesc ouăle roșii de Paște

Obiceiul acesta vine de la faptul că oul este asociat cu creația, iar cele de Paște îl simbolizează pe Iisus în mormânt. Coaja este piatra de la mormânt care a fost dată la o parte după ce trupul Lui neînsuflețit a fost adormit.

Una dintre cele mai răspândite povești spune că Maica Domnului a venit la locul răstignirii cu un coș de ouă, pe care l-a așezat sub cruce. În acel moment, ouăle s-au înroșit de la sângele vărsat de Mântuitor pentru mântuirea lumii.

O altă legendă arată că, atunci când Iisus a fost lovit cu pietre, acestea s-au transformat în ouă roșii în clipa în care l-au atins.

De ce se fac ouăle roșii

Culoarea roșie semnifică sângele lui Iisus Hristos vărsat pe cruce, dar și focul, care are rol purificator. În prezent, ouăle nu sunt vopsite doar în roșu, ci și în alte culori precum galben, verde sau albastru, culori care vestesc bucuria primăverii. În unele cazuri, ouăle sunt colorate și în negru, culoare care amintește de suferința lui Hristos.

În Bucovina încă se păstrează tradiția încondeierii ouălor, care a devenit o adevărată formă de artă populară. Meșterii populari folosesc tehnici speciale pentru a crea modele diferite, frumoase, inspirate din natură sau din simboluri religioase.

