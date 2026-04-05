Un meșter artizan și atelierele sibiene dau tonul pregătirilor pentru Înviere în acest an. Acesta nu lucrează doar pentru decorul meselor festive, ci și pentru altar. Ciprian Cristea, un nume respectat în domeniu, și echipsa sa creează lumânări destinate preoților și bisericilor, acolo unde lumina capătă sensul cel mai înalt, dar și pe accesorii creative, dedicate celor mai mici dintre enoriași.

De 16 ani, Ciprian Cristea și echipa sa de la Cristea Lumânări din Sibiu produc lumânări care sunt primite cu multă bucurie în case, biserici și mănăstiri din întreaga țară.

Lumânări tip ou, iepurași, puișori, cu chipul Fecioarei sau al lui Iisus. Pe toate gusturile

De la modele decorative pentru decorul casnic, până la lumânări pictate manual, fiecare piesă este lucrată cu grijă, dedicare și atenție la detalii de artizanul sibian.

„Noi suntem producători de lumânări de 16 ani. Cred că de vreo 13 ani am început să diversificăm mai mult oferta pentru perioada Paștelui. Pentru început am creat lumânări tip ou, iepurași, puișori, mai mult decorative, pentru decorurile caselor. Ulterior am început să facem și lumânări pentru preoți”, a povestit Ciprian pentru jurnaliștii de la Oradesibiu.

Ceara de albine domină în preferințele clienților, dar și originalitatea modelelor

În pofida diversității și opulenței de materiale tematice apărute pe piață, sibienii rămân fideli calității și purității obiectelor produse de sibian. Ciprian Cristea confirmă că, și în 2026, lumânările naturale din ceară de albine domină topul vânzărilor sale.

„Rămân în continuare în topul preferințelor lumânările naturale din ceară de albine. Se observă, însă, o dorință tot mai mare a clienților pentru diversitate. Chiar dacă vorbim despre ceară pură, oamenii își doresc ca acestea să aibă diferite modele, texturi și forme”, mai explică Ciprian.

Lumânările creative pentru micii enoriași sunt la mare căutare

O noutate absolută a acestui an este creșterea cererii pentru lumânări de dimensiuni reduse, destinate copiilor. O schimbare care pare să reflecte o evoluție a modului în care comunitatea religioasă interacționează cu generația tânără.

„Se observă o creștere pentru lumânările mai micuțe, care sunt atribuite copilașilor ce îi însoțesc pe preoți la ieșirea din altar. Cred că este o nouă strategie a Bisericii Ortodoxe Române de a atrage și tineretul către Casa Domnului, oferindu-le un rol activ în ritualul Învierii”, spune artizanul sibian.

Dacă în anii precedenți experiența tactilă și vizuală din magazin era cheia, 2026 vine ca un punct de cotitură în comportamentul de consum. Sibienii au ales confortul comenzilor digitale. Ciprian spune că site-ul a funcționat mult mai bine decât magazinul offline în acest sezon.

Prețurile sunt pentru toate buzunarele și încep de la 15 lei

În ceea ce privește costurile, oferta de anul acesta este una extrem de largă, adaptată fiecărui buzunar, mai scrie sursa citată.

Cele mai accesibile sunt lumânările destinate celor mici, care pornesc de la prețul de 15 lei. Pentru amatorii de piese deosebite pentru masa de Paști, variantele pictate manual, cu diferite motive religioase sau tradiționale, pot ajunge la un preț cuprins între 250 și 300 de lei. Deși pare un preț cam piperat, acesta reflectă inspirația, dedicarea și munca meticuloasă a artizanului.

