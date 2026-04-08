Când și cum se consumă „Paștile", pâinea sfințită de Paște, dar și ce semnificație are acest obicei
Unul dintre cele mai cunoscute și răspândite obiceiuri de Înviere este primirea și consumarea „Paștilor”, dar semnificația și rânduiala acestuia sunt, adesea, insuficient înțelese de mulți credincioși, scrie csid.ro.

„Paștile” reprezintă pâinea și vinul care sunt binecuvântate în biserică, în noaptea Învierii sau în dimineața acestei zile. În tradiția monahală se folosește o prescură din făină de grâu curat, imprimată cu icoana Învierii, așezată înaintea icoanei Mântuitorului și binecuvântată în cadrul Liturghiei.

Potrivit sursei citate, în parohii, credincioșii aduc prescuri sau pâini special pregătite, marcate cu semnul Sfintei Cruci, care sunt sfințite prin stropire cu vin și apă sfințită, această rânduială fiind însoțită de o rugăciune solemnă ce evocă jertfa Mântuitorului și eliberarea omului din robia păcatului prin Iisus Hristos.

Sfințirea pâinii și a vinului are o profundă încărcătură simbolică, amintind de sângele vărsat pe Cruce și de jertfa răscumpărătoare a lui Hristos și sugerând totodată comuniunea credincioșilor cu Biserica.

Este important de menționat că Paștile nu sunt identice cu Sfânta Împărtășanie (Euharistia), ci reprezintă o binecuvântare accesibilă tuturor credincioșilor.

Când și cum se consumă Pâinea sfințită de Paște (Paștile)

Rânduiala liturgică precizează că ideal ar fi ca, mai întâi. orice credincios să se împărtășească, apoi să guste din Paștile sfințite.

Acestea se consumă, evlavie, rugăciune și recunoștință:

  • în noaptea Învierii, după Sfânta Liturghie;
  • în dimineața zilei de Paști, înainte de masa festivă;
  • în fiecare dimineață din Săptămâna Luminată, pe nemâncate, până la Duminica Tomii.

Un obicei vechi presupune ca cel mai vârstnic membru al familiei să împartă Paștile, rostind salutul pascal „Hristos a înviat”, în timp ce restul familiei răspunde „Adevărat a înviat”, făcându-și semnul crucii. Acest gest simplu întărește legătura familială și exprimă credința comună în Înviere.

De asemenea, înainte de masa de Paști, este recomandat ca familia să rostească rugăciuni și să cânte troparul Învierii, marcând astfel caracterul spiritual al sărbătorii.

