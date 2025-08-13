Oferta care a speriat Silicon Valley: 34,5 miliarde de dolari pentru preluarea browserului GOOGLE Chrome!

Giganții Big Tech comentează aprins știrea zilei – s-a înaintat o ofertă în valoare de 34,5 miliarde de dolari pentru preluarea browserului Google Chrome! Chiar dacă Alphabet, proprietarul Google, nu și-a exprimat intenția să vândă platforma, cineva a aruncat pe masă o propunere care are forța să zguduie din temelii industria IT&C.

Compania americană Perplexity, dezvoltator pe zona inteligenței artificiale, a surprins pe toată lumea când și-a exprimat interesul pentru achiziția browserului Google Chrome.

Google, sub presiune

Google Chrome este o platformă folosită de peste trei miliarde de oameni.

Conform BBC, Perplexity, un start-up din domeniul inteligenței artificiale evaluat la 18 miliarde de dolari, i-a trimis o scrisoare lui Sundar Pichai, CEO Alphabet, în care propune cumpărarea browserului Google Chrome pentru 34,5 miliarde de dolari.

Potrivit sursei citate, cei de la Perplexity insistă că trecerea Chrome la un operator independent, axat pe siguranța utilizatorilor, ar fi în beneficiul publicului.

Oferta vine în contextul în care Google se confruntă cu presiuni majore din partea autorităților de reglementare și are intentate două procese antitrust, în SUA. O decizie a unui judecător federal este așteptată în această lună și ar putea obliga Google să-și divizeze afacerea de căutare online.

În pofida presiunilor, cei de la Alphabet spun că „ruperea” diviziei Google reprezintă o măsură „fără precedent” și dăunătoare pentru consumatori și securitatea cibernetică.

Ce modificări vor apărea în Chrome

La rândul său, start-up-ul Perplexity arată că, dacă va prelua controlul asupra Chrome, ar păstra Google ca motor de căutare implicit, dar utilizatorii și-ar putea schimba setările. De asemenea, va continua să întrețină Chromium, platforma open-source din spatele Chrome și a altor browsere, precum Microsoft Edge și Opera.

Piața a reacționat imediat, iar agenția Reuters scrie că oferta făcută de Perplexity a fost privită cu scepticism de investitorii din industrie. Unii consideră că 34,5 miliarde de dolari este mult sub valoarea reală a Google Chrome, în timp ce alții susțin că Perplexity a declanșat doar o acțiune de marketing prin acest anunț.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Supremația GOOGLE Chrome, zdruncinată de OpenAI, care lansează un browser web cu inteligență artificială

Compania Google, dată în JUDECATĂ de peste 30 de organizații media europene, solicitând daune de aproape 2,1 miliarde de euro. Care este motivul

Apple a cedat în fața taxelor vamale ale lui TRUMP. Compania anunță investiții de 100 de miliarde de dolari în SUA