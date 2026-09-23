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Disidenții PNL îndeamnă parlamentarii liberali să voteze guvernul Mureșan. Mesajul lui Adrian Veștea și Rareș Bogdan

Disidenții PNL îndeamnă parlamentarii liberali să voteze guvernul Mureșan. Mesajul lui Adrian Veștea și Rareș Bogdan
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Disidenții din PNL Adrian Veștea și Rareș Bogdan au transmis, miercuri, mesaje de susținere pentru premierul desemnat, Siegfried Mureșan. Cei doi au subliniat că România are nevoie urgentă de un Executiv și au dat de înțeles că vor vota guvernul, considerându-l o soluție de compromis necesară pentru ca țara să iasă din criză. Veștea nu a ratat însă ocazia de a-l ataca pe Bolojan, pe care l-a ”felicitat” pentru faptul că a acceptat ”în cele din urmă” că și un alt liberal ar putea conduce Guvernul României.

Veștea îl susține pe Mureșan și îl înțeapă pe Bolojan:”domnul Ilie Bolojan a acceptat, în cele din urmă, că și un alt membru al PNL, în afară de domnia sa, poate conduce Guvernul României”

Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan în iunie, pe la spatele lui Ilie Bolojan, a sublinat că PNL trebuie să își asume guvernarea țării, motiv pentru care acesta consideră că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul care va fi prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

”România are nevoie de un Guvern legitim. Nu de improvizații, nu de calcule personale, nu de experimente politice prelungite la nesfârșit.

De aceea, consider că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul care va fi prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.
Spun acest lucru fiind consecvent cu ceea ce am susținut mereu: PNL trebuie să își asume guvernarea țării. Nu pe jumătate, nu decorativ, nu doar când este comod, ci cu toate atribuțiile, obligațiile și responsabilitățile care decurg din această misiune.
Un Guvern condus de un premier liberal, cu puteri depline, este cadrul prin care Partidul Național Liberal își poate onora angajamentele față de români și față de comunitățile care au nevoie de stabilitate, investiții și decizii. Este, totodată, modul prin care PNL poate rămâne fidel moștenirii politice a marilor liberali care au construit România modernă”, a scris Adrian Veștea pe pagina sa de Facebok.
Veștea nu a ratat ocazia de a-l înțepa pe Ilie Bolojan și a amintit de faptul că premierul demis nu a avut aceeași deschidere de susținere a unui liberal, în luna iunie: ”Este, desigur, un semn îmbucurător pentru democrația internă din Partidul Național Liberal faptul că domnul Ilie Bolojan a acceptat, în cele din urmă, că și un alt membru al PNL, în afară de domnia sa, poate conduce Guvernul României. Nu pot însă să nu mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă aceeași deschidere ar fi existat și în luna iunie. Ce s-ar fi întâmplat dacă atunci ar fi fost acceptat și susținut un premier liberal, altul decât domnul Bolojan, care avea deja pregătit un Guvern cu o componentă liberală clară și solidă?”, a sublinat Veștea.

Ce mesaj a transmis Rareș Bogdan

La rândul său, Rareș Bogdan le-a recomandat parlamentarilor PNL să voteze guvernul ”undercover Bolojan 2” și a subliniat că România ”se duce în cap” fără un Executiv stabil si legitim.

”România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. URGENȚĂ națională! Recomandarea mea este ca parlamentarii PNL sa voteze guvernul undercover Bolojan 2, pentru că fără un Executiv stabil, România se duce în cap. Guvern stabil, legitim. Dacă se poate, fără Bolojan înăuntru. Trebuie luate decizii rapid, milioane de români trăiesc sufocați de nesiguranța zilei de mâine. Nu știe nimeni dacă mâine nu ajunge la UPU și află că nu mai sunt anticoagulante. Sunt zeci de spitale lăsate fără bani, linii vitale de infrastructură înghețate, zeci de mii de oameni neplătiți deși muncesc pe fonduri europene și guvernul nu a făcut pre-plata, elevi fără manuale, proiecte locale întrerupte sau anulate, medicamente critice pe care furnizorii nu le mai aduc, sunt locuri unde nu mai este morfină, sunt primari disperați că au pierdut finanțarea la obiective cruciale pentru localități”, a scris Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.

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