Disidenții PNL îndeamnă parlamentarii liberali să voteze guvernul Mureșan. Mesajul lui Adrian Veștea și Rareș Bogdan

Disidenții din PNL Adrian Veștea și Rareș Bogdan au transmis, miercuri, mesaje de susținere pentru premierul desemnat, Siegfried Mureșan. Cei doi au subliniat că România are nevoie urgentă de un Executiv și au dat de înțeles că vor vota guvernul, considerându-l o soluție de compromis necesară pentru ca țara să iasă din criză. Veștea nu a ratat însă ocazia de a-l ataca pe Bolojan, pe care l-a ”felicitat” pentru faptul că a acceptat ”în cele din urmă” că și un alt liberal ar putea conduce Guvernul României.

Veștea îl susține pe Mureșan și îl înțeapă pe Bolojan:”domnul Ilie Bolojan a acceptat, în cele din urmă, că și un alt membru al PNL, în afară de domnia sa, poate conduce Guvernul României”

Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan în iunie, pe la spatele lui Ilie Bolojan, a sublinat că PNL trebuie să își asume guvernarea țării, motiv pentru care acesta consideră că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul care va fi prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

”România are nevoie de un Guvern legitim. Nu de improvizații, nu de calcule personale, nu de experimente politice prelungite la nesfârșit.

De aceea, consider că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul care va fi prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

Spun acest lucru fiind consecvent cu ceea ce am susținut mereu: PNL trebuie să își asume guvernarea țării. Nu pe jumătate, nu decorativ, nu doar când este comod, ci cu toate atribuțiile, obligațiile și responsabilitățile care decurg din această misiune.

Un Guvern condus de un premier liberal, cu puteri depline, este cadrul prin care Partidul Național Liberal își poate onora angajamentele față de români și față de comunitățile care au nevoie de stabilitate, investiții și decizii. Este, totodată, modul prin care PNL poate rămâne fidel moștenirii politice a marilor liberali care au construit România modernă”, a scris Adrian Veștea pe pagina sa de Facebok.

Veștea nu a ratat ocazia de a-l înțepa pe Ilie Bolojan și a amintit de faptul că premierul demis nu a avut aceeași deschidere de susținere a unui liberal, în luna iunie: ”Este, desigur, un semn îmbucurător pentru democrația internă din Partidul Național Liberal faptul că domnul Ilie Bolojan a acceptat, în cele din urmă, că și un alt membru al PNL, în afară de domnia sa, poate conduce Guvernul României. Nu pot însă să nu mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă aceeași deschidere ar fi existat și în luna iunie. Ce s-ar fi întâmplat dacă atunci ar fi fost acceptat și susținut un premier liberal, altul decât domnul Bolojan, care avea deja pregătit un Guvern cu o componentă liberală clară și solidă?”, a sublinat Veștea.