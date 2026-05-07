OFF The Record. Invitat: Daniel Dăianu, președinte Consiliul Fiscal

Instabilitatea politică și dezechilibrele bugetare ale României cresc riscurile economice majore, spun finanțiștii.

De este piața valutară nervoasă când se schimbă un Guvern sau sunt alegeri? Care este costul împrumuturilor României? Ce preț plătesc românii pentru criza politică internă? Ce succes au avut reformele lui Bolojan? Care sunt șocurile externe de care trebuie să se ferească România? Va absorbi România toți banii din PNRR? Sunt preocupați politicienii să reducă inflația? De ce avem cele mai mari costuri la energie din UE? Care sunt recomandările Consiliului Fiscal pentru politicieni? Despre toate acestea și multe altele discutăm cu Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal.