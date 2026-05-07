Ministerul Apărării Naţionale organizează o nouă sesiune de instruire pentru voluntari şi rezervişti. Exerciţiul MOBEX aduce împreună aproape 4.700 de rezervişti voluntari la nivel naţional care îşi vor reaminti deprinderile vieţii de militar, în ciuda vârstei avansate.

„Primul exercițiu se desfășoară în luna mai în județele Alba și Hunedoara. Urmează în luna septembrie în județele Neamț, Suceava și Botoșani și în luna octombrie Bucureștiul partea a 2-a pentru că am avut o secvență pe municipiul București”, spune colonelul Mihai Băltăţescu, în cadrul conferinţei de joi, de la MApN.

Responsabilul cu organizarea şi implementarea MOBEX mai spune că exerciţiul se adresează acelor rezervişti din rezerva operaţională.

„Rezerva operațională fiind definită ca fiind rezerviști cuprinși în planul de mobilizare sau altfel spus, cei care încadrează statele de organizare ale structurilor care aparțin Ministerului Național de Apărare. Rezerviști voluntari care sunt numai în Ministerul Apărării Naționale, având un total aproximativ 4700 de rezeriști. Dar nu doar în aceste două județe vorbim, ci de ceea ce avem pe planul național. Rezerva generală sunt ceilalți cetățeni care au conform legii obligații militare și care în situațiile prevăzute de lege pot la rândul lor să completeze indicativele în funcție de necesitățile care sunt luate în considerare.”

Ce riscă cei care nu se prezintă la axerciţiu

MOBEX va avea loc în pertioada 11-15 mai, în Alba şi Hunedoara, în septembrie are loc în Neamţ, Suceava şi Botoşani, iar în octombrie se derulează cea de-a doua parte de la Bucureşti.

„Deci vor fi echipați practic se vor prezenta de dimineață, pentru că activitățile se întind undeva pe durata a 12 ore, se prezintă la unitate, sunt trecuți prin fluxul de echipare, primire, distribuire și de constituire a subunităţilor, exerciții. Ulterior ei fac o deplasare într-un poligon de tragere, evident după triajul medical și sau psihologic pentru a putea vedea capacitatea acestora de executa șcință tragere. Executa acea ședință de tragere care nu este foarte complicată, este cumva de reamintirea de plinduril pe care aceștia le au de pe timpul satisfacerii sau mă rog îndeplinit serviciul mitar, după caz și de asemenea le este adusă la cunoștință tehnică. N-am uitat în dotare acolo. La final am scris noi că vor completa și un chestionar de evaluarea moralului. Practic iau contact cu tehnica intrată în dotare și sunt aduși la un nivel de instituire optim ca să-și poată îndeplini misiunea”, mai spune colonelul Băltăţescu.

În cazul în care rezerviştii nu se prezintă la apeluk autorităţilor, aceştia riscă fie amendă, 1.200 de lei-1.300 de lei, fie dosar penal.

„Se analizează efectiv care a fost cauza reală pentru care rezervistul nu s-a prezentat. Dacă ar fi să fie rea intenție, pe timp de pace, ar fi amendă. Dacă ar fi pe timp de mobilizare ar fi infracțiune. E o sumă destul de consistentă, e câteva mii de lei”, masi spune colonelul Mihai Băltăţescu.

