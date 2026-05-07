Emiratele Arabe au început să strecoare petroliere încărcate cu țiței prin Strâmtoarea Ormuz. La ce metode au recurs pentru a evita atacurile iraniene

Emiratele Arabe Unite s-au angajat într-o „aventură“ extrem de periculoasă în Golful Persic. În dorința de a-și vinde produsele, țara din Orientul Mijlociu a început să strecoare tancuri petroliere prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit unei analize Reuters, Emiratele Arabe Unite au trimis recent mai multe petroliere încărcate cu țiței prin Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a transporta petrolul blocat în Golful Persic din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Conform unor surse din industrie și datelor privind transportul maritim, navele au trecut cu dispozitivele de localizare oprite pentru a evita atacurile iraniene.

Volumele trimise reprezintă doar o mică parte din exporturile obișnuite ale Emiratelor Arabe Unite dinaintea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, dar ele evidențiază riscurile pe care producătorul și cumpărătorii sunt dispuși să și le asume pentru a debloca vânzările de petrol.

Ceilalți producători din Golf – Irak, Kuweit și Qatar – fie și-au suspendat vânzările, fie au redus drastic prețurile pentru a atrage cumpărători reticenți. Arabiei Saudite, pe de altă parte, efectuează livrări exclusiv prin Marea Roșie.

Cât petrol au reușit să transporte EAU în aprilie

Reuters relatează că, în luna aprilie, compania petrolieră națională din Emiratele Arabe Unite, Abu Dhabi National Oil Co, a reușit să exporte cel puțin 4 milioane de barili de țiței Upper Zakum și 2 milioane de barili de țiței Das cu patru petroliere din terminalele din Golful Persic, potrivit a trei surse, datelor de urmărire a navelor furnizate de Kpler și unei analize a datelor satelitare realizate de SynMax.

Conform celor trei surse, încărcăturile au fost fie descărcate prin transfer de la navă la navă (STS) pe o navă care a transportat ulterior petrolul către o rafinărie din Asia de Sud-Est, fie descărcate în depozite din Oman, fie transportate direct către rafinăriile din Coreea de Sud.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

SUA anunță că au „neutralizat” un petrolier iranian care a încercat să spargă blocada navală americană în Golful Persic

Trump anunță un posibil acord istoric cu Iranul: „Va renunța la armele nucleare”. Memorandumul cu 14 puncte, baza unei noi înțelegeri cu Teheranul