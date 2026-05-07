Oana Țoiu anunță 8.800 de atacuri ale hackerilor proruși asupra României

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, anunță 8.800 de atacuri ale hackerilor proruși asupra României. Aceste atacuri au avut loc în lunile martie și aprilie 2026 și au vizat instituțiile statului român. Printre acestea se numără Parlamentul și Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, anunță faptul că mii de atacuri ale hackerilor proruși au avut loc, în martie și aprilie 2026, asupra instituțiile statului român. Atacurile au avut loc asupra site-urilor și infrastructurilor IT ale Parlamentului, Bursei de Valori, precum și asupra Ministerului Transporturilor și asupra Ministerului Afacerilor Externe, transmite G4media.

„Am avut, pe parcursul lunii martie și la începutul lunii aprilie, peste 8.800 de puncte de atac asupra unor site-uri esențiale și infrastructuri IT, precum Parlamentul, Bursa de Valori, Ministerul Transporturilor, dar și Ministerul nostru al Afacerilor Externe, pe platforma de solicitare a vizelor, astfel că vom avansa în direcția unor posibile sancțiuni împotriva atacurilor hibride”, a declarat Oana Țoiu.

Seminarul NATO privind amenințările hibride se va desfășura în toamna acestui an

Vă reamintim că, în toamnă, pe 15 și 16 octombrie, țara noastră va găzdui seminarul NATO privind amenințările hibride. Scopul este cât se poate de precis, și anume pentru o mai bună coordonare cu NATO și Uniunea Europeană în privința acestor aspecte. România este țara gazdă a Centrului Cyber al Uniunii Europene (ECCC).

„Suntem ţară-gazdă a Centrului Cyber al Uniunii Europene (ECCC) şi, din această poziţie, putem facilita şi convergenţa strategică între UE şi NATO în acest domeniu.

Am decis să găzduim la București seminarul NATO privind amenințările hibride, pentru a putea avea o coordonare mai bună atât cu NATO, cât și în cadrul Uniunii Europene, în ceea ce privește modul în care analizăm, coordonăm și răspundem la acest tip de interferențe hibride.

Este esențial să discutăm despre apărarea democrației și a infrastructurii critice chiar aici, la București, pentru soluții de securitate care servesc întreaga Alianță. (…) Să creștem presiunea asupra Rusiei, să sporim sancțiunile”, a spus ministrul de Externe.

Sursă foto: Mediafax Foto

