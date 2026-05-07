Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Care vor fi argumentele pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Turcescu: Nicule, ce faci? Tu n-ai făcut asta

Care vor fi argumentele pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Turcescu: Nicule, ce faci? Tu n-ai făcut asta

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Odată cu succesul moțiunii de cenzură din 5 mai, există tot mai multe voci din politică sau din spațiul public ce invocă suspendarea lui Nicușor Dan. Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, realizatorul de televiziune Robert Turcescu, au analizat care sunt rațiunile din spatele unui eventual scenariu de suspendare a președintelui.

Ambii jurnaliști au căzut de acord că demiterea premierului Ilie Bolojan a avut loc și cu acceptul lui Nicușor Dan.

A existat o înțelegere între Nicușor Dan și PSD?

Ionuț Cristache: Schimbarea lui Bolojan s-a făcut cu concursul și cu acordul lui Nicu. Fără ca el să încuvinteze, nimic nu s-ar fi întâmplat.

Robert Turcescu: Mai mult, schimbarea lui Bolojan s-a făcut într-o înțelegere clară dintre Nicușor Dan și Partidul Social-Democrat, în care fiecare și-a asumat un rol. PSD-ul să accepte să lucreze cu AUR în Parlament și să pornească mașinăria și să coordoneze în chestia asta. Iar Nicușor Dan să rezolve cu PNL-ul. Adică cu Predoiu… Ăia s-au achitat de partea lor PSD-ul. Și acum asta așteaptă. AUR a ieșit bine în toată treaba asta. E Partidul opoziției care a dărâmat guvernul. Ce își poți dori mai mult? Este victoria supremă. Înțeleg chestia asta. Și acum toți îi zic, Nicule, ce faci? Nicule, fă-ți partea. Băi, nu făceai tu ceva? De asta cred, dacă mă întrebi, dar de aici plecase. Tu m-ai întrebat care ar fi argumentele pentru suspendare. Păi vor spune așa. Deși puteai să-l re-nominalizezi pe Ilie Bolojan și să termini cu criza politică și cutare, cutare și nu știu ce, tu n-ai făcut asta. 

Cristache: Să o mai lase și ăștia cu 14% să ne bage ciorapul în gură

Cristache: Stai puțin, că nu scrie în Constituție că Nicușor Dan trebuie să-l nominalizeze pe Bolojan. Și dacă o iei aritmetic, că tot vorbim de matematică, tot PSD se califică la prima tură de nominalizare, după aia AUR și tot așa. Hai să o mai lase și ăștia cu 14% să ne bage ciorapul în gură, să tăcem dracului. Eu nu mai pot.

Turcescu: Vor găsi că Nicușor Dan a făcut el ceva. 

Cristache: Ok, oricât urlă mândruții și toți ăștia.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Diana Șoșoacă inițiază procedura pentru demiterea lui Nicușor Dan: „După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul”

Recomandarea video

Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii

Cele mai noi

Trimite acest link pe