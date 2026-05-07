Astăzi, Ilie Bolojan îi atacă în mod constant pe partenerii social-democrați și îi numește „șobolani” sau „copiloți care trag de volan”. Premierul demis uită însă că, în trecut, a împărțit același afiș electoral cu aceștia, sub sigla USL.

„Pesedismul”, diagnostic post-guvernare

Deși acum numește influența PSD drept o „boală”, în 2012 Bolojan nu părea deranjat când cerea voturi alături de ei. Primar al municipiului Oradea la acea vreme, Ilie Bolojan îndemna cetățenii să pună ștampila pe USL, prin sloganul „Votezi USL, votezi pentru Oradea!”.

„Există un partid care oriunde există o problemă de acest gen, are o densitate foarte mare de oameni. Boala asta se numește pesedism, a planta oameni peste tot unde se pot face angajări,” spunea ieri Bolojan.

La 14 ani distanță, Bolojan a ajuns să guverneze România alături de PSD, din funcția de prim-ministru, până când a fost demis prin moțiune de cenzură.

„Șobolanii din cămară” și „copiloții care trag de volan”

În perioada următoare, premierul demis a folosit mai multe metafore pentru a-și descrie colegii de coaliție, inclusiv „șobolanii din cămară”.

„Când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani care rod proviziile și am pus lumina pe ei. Și asta a deranjat”.

Tot în declarațiile din ultimele zile, Bolojan a justificat eșecul măsurilor fiscale prin faptul că PSD a încercat să influențeze conducerea în momente critice. Acesta i-a comparat pe pesediști cu niște „copiloți care trag de volan”.

„Atunci când guvernezi sub presiune, când uneori ai copiloți care trag de volan, dar tu trebuie să mergi cu viteza mare, cu o mașină pe un drum accidentat, nu toate măsurile pot să fie calculate.”

Tensiunile din coaliție

Atacurile recente din partea lui Bolojan către PSD nu sunt o noutate. Deși s-au intensificat după trecerea moțiunii de cenzură, tensiunile dintre PNL și PSD au fost prezente încă de la formarea coaliției de guvernare.

„Nu mi-am propus să claxonez… Claxoanele fac și multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă noi ne-am propus să mișcăm mașina”, declara Bolojan în luna decembrie, cu trimitere la liderul PSD, Sorin Grindeanu.

De asemenea, Bolojan a acuzat PSD că lucrează împreună cu AUR la o conspirație împotriva sa, dar și că liderul Sorin Grindeanu a mințit despre problemele ce țin de guvernare.

„Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă, nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu despre proiecte politice cu AUR. Cred că atunci când a fost la Bruxelles să explice ce vrea să facă, că nu va exista niciun fel de colaborare politică cu AUR, demonizând acest partid și, practic, acum vedem că există o acțiune de colaborare politică pentru această moțiune.”

281 de voturi împotriva lui Bolojan

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După un vot zdrobitor în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

