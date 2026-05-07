Mafia deșeurilor din Sintești a fost deposedată de 33 de tone de gunoi. Captura a fost anunțată de Garda de Mediu

Mafia deșeurilor din Sintești a fost deposedată de 33 de tone de gunoi. Garda Națională de Mediu a anunțat confiscarea a 33 de tone de deșeuri în urma unui control desfășurat la începutul acestei săptămâni în zona Sintești – Jilava. Este raiul afacerilor cu gunoi din România. Conform unui comunicat de presă, acțiunea a fost realizată de comisarii Comisariatului Județean Ilfov, împreună cu Jandarmeria Română.
În urma verificărilor au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, două măsuri de sistare a activității și a fost făcută o sesizare penală. Acesta completează un dosar deja existent, preia Mediafax. Totodată, autoritățile au confiscat 33 de tone de deșeuri cu valoare din amplasamente neautorizate.
Diana Buzoianu a declarat că fenomenul arderilor ilegale este unul complex și este nevoie de intervenții coordonate între mai multe instituții.
„Combaterea arderilor ilegale presupune intervenții coordonate între toate instituțiile cu atribuții.
Vorbim despre un fenomen complex, cu implicații de mediu, dar și economice, sociale și de ordine publică. Această acțiune este una dintre intervențiile operative derulate constant, în ultimile luni, la Sintești și nu numai, pentru combaterea acestui fenomen.”
Ministrul Mediului a precizat că, în paralel cu acțiunile din teren, au fost făcute investiții prin PNRR pentru înnoirea echipamentelor folosite de comisari.
Datele prezentate de Garda de Mediu arată o creștere semnificativă a activității de control în ultimii ani. Numărul controalelor a crescut de la 35.185 în 2021 la peste 47.500 în 2024, adică o majorare de peste 35%.
În același timp, valoarea sancțiunilor aplicate a crescut de la aproximativ 107 milioane de lei în 2021 la peste 163 milioane de lei în 2025.
În 2025 au fost dispuse 430 de măsuri de sistare a activității și peste 260 de sesizări penale anual. Doar în zona arderilor ilegale au fost realizate 643 de controale. Au fost aplicate sancțiuni de aproape 10 milioane de lei și au fost confiscate peste 1.500 de tone de deșeuri.
