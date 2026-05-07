Mafia deșeurilor din Sintești a fost deposedată de 33 de tone de gunoi. Captura a fost anunțată de Garda de Mediu

Mafia deșeurilor din Sintești a fost deposedată de 33 de tone de gunoi. Garda Națională de Mediu a anunțat confiscarea a 33 de tone de deșeuri în urma unui control desfășurat la începutul acestei săptămâni în zona Sintești – Jilava. Este raiul afacerilor cu gunoi din România. Conform unui comunicat de presă, acțiunea a fost realizată de comisarii Comisariatului Județean Ilfov, împreună cu Jandarmeria Română.

În urma verificărilor au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, două măsuri de sistare a activității și a fost făcută o sesizare penală. Acesta completează un dosar deja existent, preia Mediafax. Totodată, autoritățile au confiscat 33 de tone de deșeuri cu valoare din amplasamente neautorizate.

Diana Buzoianu invocă dotări prin PNRR

Diana Buzoianu a declarat că fenomenul arderilor ilegale este unul complex și este nevoie de intervenții coordonate între mai multe instituții.

„Combaterea arderilor ilegale presupune intervenții coordonate între toate instituțiile cu atribuții.

Vorbim despre un fenomen complex, cu implicații de mediu, dar și economice, sociale și de ordine publică. Această acțiune este una dintre intervențiile operative derulate constant, în ultimile luni, la Sintești și nu numai, pentru combaterea acestui fenomen.”

Ministrul Mediului a precizat că, în paralel cu acțiunile din teren, au fost făcute investiții prin PNRR pentru înnoirea echipamentelor folosite de comisari.

Drone anti-deșeuri