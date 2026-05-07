Prima pagină » Actualitate » Mafia deșeurilor din Sintești a fost deposedată de 33 de tone de gunoi. Captura a fost anunțată de Garda de Mediu

Mafia deșeurilor din Sintești a fost deposedată de 33 de tone de gunoi. Captura a fost anunțată de Garda de Mediu

Mafia deșeurilor din Sintești a fost deposedată de 33 de tone de gunoi. Captura a fost anunțată de Garda de Mediu
Sursă FOTO: Facebook - caracter ilustrativ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Mafia deșeurilor din Sintești a fost deposedată de 33 de tone de gunoi. Garda Națională de Mediu a anunțat confiscarea a 33 de tone de deșeuri în urma unui control desfășurat la începutul acestei săptămâni în zona Sintești – Jilava. Este raiul afacerilor cu gunoi din România. Conform unui comunicat de presă, acțiunea a fost realizată de comisarii Comisariatului Județean Ilfov, împreună cu Jandarmeria Română.

În urma verificărilor au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, două măsuri de sistare a activității și a fost făcută o sesizare penală. Acesta completează un dosar deja existent, preia Mediafax. Totodată, autoritățile au confiscat 33 de tone de deșeuri cu valoare din amplasamente neautorizate.

Diana Buzoianu invocă dotări prin PNRR

Diana Buzoianu a declarat că fenomenul arderilor ilegale este unul complex și este nevoie de intervenții coordonate între mai multe instituții.

„Combaterea arderilor ilegale presupune intervenții coordonate între toate instituțiile cu atribuții.

Vorbim despre un fenomen complex, cu implicații de mediu, dar și economice, sociale și de ordine publică. Această acțiune este una dintre intervențiile operative derulate constant, în ultimile luni, la Sintești și nu numai, pentru combaterea acestui fenomen.”

Ministrul Mediului a precizat că, în paralel cu acțiunile din teren, au fost făcute investiții prin PNRR pentru înnoirea echipamentelor folosite de comisari.

Drone anti-deșeuri

„În paralel, am investit, prin PNRR, în dotarea comisarilor din teren cu echipamente moderne – drone, bodycam-uri și sisteme de monitorizare.
În paralel, am finalizat un proiect de ordonanță de urgență pentru reglementarea mai strictă a fluxurilor de produse second-hand. Astfel încât să limităm sursele care alimentează aceste activități ilegale și să obținem rezultate serioase”, a declarat Diana Buzoianu.

Datele prezentate de Garda de Mediu arată o creștere semnificativă a activității de control în ultimii ani. Numărul controalelor a crescut de la 35.185 în 2021 la peste 47.500 în 2024, adică o majorare de peste 35%.

În același timp, valoarea sancțiunilor aplicate a crescut de la aproximativ 107 milioane de lei în 2021 la peste 163 milioane de lei în 2025.

În 2025 au fost dispuse 430 de măsuri de sistare a activității și peste 260 de sesizări penale anual. Doar în zona arderilor ilegale au fost realizate 643 de controale. Au fost aplicate sancțiuni de aproape 10 milioane de lei și au fost confiscate peste 1.500 de tone de deșeuri.

Recomandarea autorului: Mafia deșeurilor din SINTEȘTI, Ilfov, vânată cu drone. Garda de Mediu monitorizează de sus întreaga zonă

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile HALUCINANTE făcute de bărbatul de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar

Cele mai noi

Trimite acest link pe