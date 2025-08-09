Prima pagină » Actualitate » Oftalmologul Monica Pop avertizează. Cum ne îngrijim ochii pe caniculă

09 aug. 2025, 18:53, Actualitate
Atunci când este foarte cald, ceea ce sfătuiesc pe toți este să nu-și pună tot felul de picături găsite pe la farmacie sau picături care albesc pentru că este o greșeală asta, atrage atenția oftalmologul Monica Pop. Trebuie să spele cu apă rece și săpun și, foarte important, să poarte ochelarii corespunzători vârstei și autorefractometriei,

Dar cel mai indicat ar fi să poarte ochelari cu lentile heliomate, deci din acelea care se închid la soare și se deschid la întuneric, sau ochelari de soare cu lentilele cu dioptriile prescrise de către medicul oftalmolog și numai de către medicul oftalmolog și nu de altcineva.

Plătim cu greu să știți situația atmosferică care este grea pentru oameni și mai ales mai ales pentru oameni care au și anumite patologii diferite, pentru că sensibilitatea omenească este există, a existat și va exista întotdeauna, și trebuie combătută în măsura în care e posibil. Sigur că ar fi bine să nu mai fie 40° să fie 30, dar dacă nu se poate, asta este, atrage atenția specilaistul.

