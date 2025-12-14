Olandezii au făcut dezastru în București în Centrul Vechi după meciul cu FCSB. Imaginile au fost făcute publice pe rețelele de socializare

Olandezii au făcut dezastru în București în Centrul Vechi după meciul cu FCSB. Imaginile au fost făcute publice pe rețelele sociale.

Suporterii olandezi au făcut dezastru în București după meciul FCSB – Feyenoord, încheiat cu victoria jucătorilor români. Fanii echipei adverse au spart sticle și au dat foc unei copertine din Centrul Vechi, în timp ce alții au distrus un apartament închiriat. Au spart totul în casă și au filmat.

În imagini se poate vedea cum aceștia sparg obiecte din cameră, distrug mobilier și pereți.

Amintim că, FCSB a reuşit o victorie frumoasă cu Feyenoord Rotterdam, cu scorul de 4-3 (1-2), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a şasea a competiţiei de fotbal Europa League.

