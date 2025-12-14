Prima pagină » Justiție » A 5-a zi de “proteste spontane”. Aproximativ 2.000 de oameni au ajuns în Piața Victoriei

🚨 A 5-a zi de “proteste spontane”. Aproximativ 2.000 de oameni au ajuns în Piața Victoriei

14 dec. 2025, 18:08, Justiție
19:06

UPDATE 19:00 - 2.000 de manifestanți au sosit în Piața Victoriei

  • Ora 19:07: Coloana de manifestanți se apropie de Piața Victoriei, în timp ce unii scandează „Bolojane, nu mai sta, fă curat în curtea ta!”, „Savonea și CSM, aceeași mizerie!”
  • Ora 19:15:  2.000 de manifestanți care au plecat de Universitate au sosit în Piața Victoriei. Sunt oameni de toate vârstele. Unii au venit însoțiți de copii sau cu animalele de companie, deși temperatura este de 3 grade Celsius în București.

Câteva sute de protestatari au plecat în marș spre Piața Victoriei, în a cincea zi de proteste în Capitală. La protest participă organizațiile „Declic”, „Funky Citizen” și „Corupția Ucide”.

Protestele se desfășoară nu doar în București și în alte orașe din țară, dar și la Milano.

Ora 18:00 – Începe a 5-a zi de „proteste spontane

  • Ora 18:00 – Circulația pe Bulevardul Magheru este închisă după ce manifestanții au pornit în marș spre Piața Victoriei. Circulația rutieră în sensul dinspre Universitate spre Piața Romană este blocată, însă mașinile circulă pe celălalt sens.
  • Ora 18:02 – Protestatarii scandează: „Lia, Lia, te așteaptă pușcăria!”.
  • Ora 18:17 – Participanții scandează „Afară, afară cu mafia din țară!” și „Ieșiți din casă, dacă vă pasă!”.
  • Ora 18:21 – Circa câteva sute de persoane mărșăluiesc pe bulevardul Magheru. Se scandează: „Afară, afară, afară cu Savonea!”, „Afară, afară, afară cu Predoiu!”, „Afară, afară, afară cu Voineag!”, „Bolojane, nu uita, fă curat în curtea ta!”, „Bolojane du gunoiu, dă-l afară pe Predoiu!”, „Savonea, afară, ești mult prea specială!”
  • Ora 18:25 – Câteva sute de persoane s-au adunat și în fața Curții de apel din Timișoara.
  • Ora 18:26 – Coloana de manifestanți din București a ajuns lângă fostul cinematograf Scala. Unii protestatari scandează „PSD, ciuma roșie!” și „Ne-am săturat cât ați furat!” .
  • Ora 18:29 – Câteva sute de manifestanți participă la marșul din București.
  • Ora 18:43 – Manifestanții au ajuns la Piața Romană. La București, unii protestatari scandează prin portavoce „Solidaritate!”, „Independență, nu obediență!”, „Bravo Raluca, bravo Recorder!”, „Venim cu portocale la Lia la-nchisoare!”, „Schimbați complete ca pe șosete!”, „Lia, nu uita, țara asta nu te vrea!” „Dosarul se prescrie, miroase a șmecherie!”. Între timp, la Timișoara se scandează „Lia Savonea apără borfașii!”.
  • Ora 18:46 – Coloana de manifestanți se întinde pe un kilometru, anunță Diana Voicu, unul dintre organizatori.

Știre în curs de actualizare 

