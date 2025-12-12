Cum se poate califica FCSB în primăvara europeană după incredibila răsturnare de scor din meciul cu Feyenoord, scor 4-3. Iată toate calculele

FCSB le-a oferit fanilor săi o nouă seară magică, reușind o incredibilă răsturnare de scor în meciul cu Feyenoord, scor 4-3, de la 1-3 în minutul 50. Victoria de joi seară, de pe „Arena Națională”, contând pentru grupele Europa League, îi face pe „roș-albaștri” să viseze cu ochii deschiși la primăvara europeană.

Campioana României s-a impus în fața olandezilor prin golurile marcate de Siyabonga Ngezana (‘11), Mihai Toma (‘54), Mamadou Thiam (‘87) și Florin Tănase (‘90), în timp ce pentru Feyenoord au înscris Casper Tengstedt (‘41), Quinten Timber (‘44) și Leo Sauer (‘51).

Gol la ultima fază de joc

FCSB a deschis scorul prin Ngezana (11), cu capul, la un corner executat de Radunovic. În minutul 30, oaspeții au primit penalty, la un duel între Tengstedt și Alhassan, dar arbitrul Balakin a anulat lovitura de pedeapsă după consultarea VAR.

Feyenoord a avut un final excelent de repriză și a întors rezultatul în doar câteva minute. Tengstedt a egalat cu o lovitură de cap plasată în diagonală, iar Timber a făcut 2-1 după o fază trasă la indigo. Olandezii s-au desprins imediat după pauză, prin Leo Sauer, lansat perfect de Bos.

FCSB nu a cedat și a revenit în meci prin golul tânărului Mihai Toma (54), apoi Târnovanu s-a remarcat de două ori la atacurile oaspeților. În minutul 87, Thiam a egalat din centrarea lui Crețu, iar după ce Târnovanu a mai salvat o dată, Cisotti a recuperat o minge, a scăpat singur și a driblat portarul, iar pasa sa în fața porții pentru Tănase a însemnat un „lat” pentru 4-3 și victorie FCSB.

FCSB venea după patru eșecuri consecutive în competiție, având următoarele rezultate înregistrate:

1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare),

0-2 cu Young Boys Berna (la București),

1-2 cu Bologna (la București),

1-3 cu FC Basel (deplasare)

0-1 cu Steaua Roșie (deplasare).

Cum se califică FCSB în primăvara europeană

PROSPORT a făcut toate calculele prin care FCSB se poate califica din grupa de Europa League, după uluitorul 4-3 cu Feyenoord.

Potrivit noilor reguli adoptate de UEFA, locurile 1-24 avansează spre fazele superioare ale competiției, cu mențiunea că echipele clasate pe pozițiile 9-24 dispută un play-off preliminar pentru accesul în „optimi”.

În sezonul precedent, locul 24, ultimul care a asigurat prezența în primăvara europeană, a fost ocupat de Fenerbahce, cu 10 puncte și un golaveraj -2.

În acest moment, după victoria cu Feyenoord, FCSB are 6 puncte și golaveraj -4. Mai sunt de disputat două meciuri, în ianuarie 2026:

Dinamo Zagreb – FCSB

FCSB – Fenerbahce.

Ca să facă măcar 10 puncte, FCSB este nevoită să obțină minimum 4 puncte din ultimele două partide și să câștige unul dintre meciuri la cel puțin două goluri diferență. Dacă avem în vedere acest scenariu, cu FCSB acumulând 10 puncte la finalul grupei, avem o situație destul de interesantă.

Practic, pentru ca FCSB să se califice, este nevoie ca 12 formații să încheie cu punctaj inferior. În prezent, 7 formații sunt deja eliminate matematic – OGC Nice, Maccabi Tel Aviv, Malmo, Glasgow Rangers, FC Utrecht, RB Salzburg și Feyenoord, niciuna nemaiavând șanse să facă 10 puncte.

Toți ochii pe aceste meciuri

Mai este nevoie ca alte 5 formații să termine sub FCSB, dacă ne raportăm la acest scenariu, cu 10 puncte.

Iată analiza colegilor de la ProSport:

Sturm Graz (4p) – nu face 6 puncte cu Feyenoord (deplasare) și Brann (acasă) / 6 puncte dar golaveraj sub FCSB;

Go Ahead Eagles (6p) – nu face 4 puncte cu Nice (deplasare) și Braga (acasă) / 4 puncte dar golaveraj sub FCSB;

FC Basel (6p) -nu face 4 puncte cu RB Salzburg (deplasare) și Viktoria Plzen (acasă) / 4 puncte dar golaveraj sub FCSB.

Mai rămân de depășit două formații, din categoria celor patru care au în acest moment 7-8 puncte și care ar trebui să obțină maximum 3 puncte (cazul celor cu 7p) sau maximum 2 puncte (Brann) și golaveraj mai slab decât FCSB:

Dinamo Zagreb (7p) – învinsă de FCSB în scenariul nostru, mai are meci cu Midtjylland (deplasare)

Celtic Glasgow (7p) – joacă cu Bologna (deplasare) și Utrecht (acasă)

Ludogoreț (7p) – joacă cu Rangers (deplasare) și Nice (acasă)

Brann (8p) – joacă cu Midtjylland (acasă) și Sturm Graz (deplasare)

Cel mai simplu ar fi ca FCSB să obțină 6 puncte din „dubla” cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce Istanbul, caz în care ar încheia grupa cu un total de 12 puncte și ar fi 100% calificată în primăvara Europa League.

