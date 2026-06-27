Olguța Vasilescu îl ironizează pe Siegfried Mureșan: „Românii o să-și scrântească limba până îi pronunță numele”

Vicepreședinta PSD Lia Olguța Vasilescu a lansat sâmbătă un atac la adresa europarlamentarului Siegfried Mureșan, vehiculat de PNL pentru funcția de prim-ministru, ironizând atât numele acestuia, cât și experiența sa profesională.

Ironiile Olguței Vasilescu la adresa lui Siegfried Mureșan

Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, în care PNL, USR și UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în timp ce PSD îl propune pe Sorin Grindeanu.

Olguța Vasilescu a susținut că Siegfried Mureșan nu cunoaște realitățile din România și a ironizat dificultatea cu care, în opinia sa, românii i-ar pronunța numele.

„Domnul Bolojan vrea să ne propună un prim-ministru care habar n-are cum se trăiește în România. Românii o să-și scrântească limba până o să-i pronunțe numele”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, potrivit Mediafax.

Vicepreședinta PSD a continuat criticile și a ironizat activitatea europarlamentarului în domeniul fondurilor europene.

„Siegfried Mureșan, specialist în absorbția de fonduri europene. Cred că a absorbit doar salariul de europarlamentar”, a spus Vasilescu.

Negocierile pentru noul Guvern continuă

În prezent, una dintre variantele susținute de PNL, USR și UDMR este Siegfried Mureșan, în timp ce PSD îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru.

Olguța Vasilescu a afirmat că un Guvern monocolor PSD, condus de Sorin Grindeanu, ar putea obține votul Parlamentului dacă ar beneficia de sprijinul UDMR. Potrivit acesteia, formațiunea condusă de Kelemen Hunor este „un partid serios”, iar voturile Uniunii ar putea fi decisive pentru învestirea viitorului Executiv.