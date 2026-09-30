Kelemen Hunor susține că AUR ar ajunge inevitabil la guvernare, dacă s-ar organiza alegeri anticipate: „Ar fi pe primul loc astăzi”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că AUR ar ajunge inevitabil la guvernare dacă România ar organiza acum alegeri anticipate. Liderul UDMR spune că partidul ar obține, potrivit tuturor cifrelor, peste 35-40%. Declarațiile au fost făcute miercuri, la RFI, în ziua votului de învestitură pentru Guvernul Mureșan. Kelemen Hunor a explicat că anticipatele nu ar rezolva nimic, pentru că Parlamentul ar avea aceeași componență.

„Ipoteza mea este că nu se poate evita”, a afirmat Kelemen Hunor pentru RFI România, la întrebarea cu privire la riscul unui Guvern AUR.

Liderul UDMR este de părere că AUR ar fi primul loc și PSD pe locul al doilea. Astfel, un guvern din AUR sau în jurul AUR ar fi inevitabil.

„Astăzi alegerile anticipate nu ar rezolva nimic. Am avea același Parlament, doar că AUR ar fi pe primul loc astăzi. Pe toate cifrele ar fi peste 35-40% și probabil că s-ar inversa acolo ordinea, nu știu, PSD pe locul 2, PNL, USR, noi, deci tot asta ar fi componența Parlamentului, dar proporțiile s-ar schimba și nu ai putea evita formarea unui guvern din AUR sau în jurul partidului AUR”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă există un plan la Cotroceni, liderul UDMR a spus că nimeni nu i-a prezentat vreunul. Președintele Nicușor Dan a desemnat până acum trei premieri: Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.

Kelemen Hunor a spus că, din discuțiile avute, șeful statului dorește un guvern și o înțelegere în Parlament. Președintele a încercat medieri și dialog cu partidele toată vara, iar vara a fost pierdută cu aceste încercări.

Potrivit liderului UDMR, președintele consideră, la fel ca el, că anticipatele nu ar rezolva nimic.

Singura soluție: timp câștigat până în 2028

Kelemen Hunor crede că AUR ar putea coborî la 20-25% dacă se câștigă timp până în 2028. Condițiile ar fi echilibrarea bugetului, susținerea economiei și explicarea situației către cetățeni.

Liderul UDMR a amintit și de raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. El a comparat situația cu PRM, care a ajuns la un moment dat la 20-21%.

„Pui un guvern și pui mintea la treabă”, a spus Kelemen Hunor.

El a avertizat că oamenii își pierd speranța când partidele care au guvernat împreună nu se înțeleg. Protestul se duce astfel spre opoziție, iar singurii care cresc sunt cei de la AUR, a conchis el.