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Victorie pentru Javier Milei. Curtea Supremă a Argentinei dă undă verde achiziționării de terenuri de către străini

Victorie pentru Javier Milei. Curtea Supremă a Argentinei dă undă verde achiziționării de terenuri de către străini
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Curtea Supremă din Argentina a confirmat, marți, eliminarea oricăror restricții privind achiziționarea de terenuri de către străini. În acest an, Javier Milei a încercat să promoveze adoptarea unui nou proiect de lege privind proprietatea privată. Acum o lună, în capitala Buenos Aires au izbucnit confruntări între manifestanți și forțele de ordine, în contextul protestelor față de proiectul de lege promovat de președintele argentinian.

Măsura foarte contestată a fost adoptată inițial de președintele ultraliberal Javier Milei în 2023, scriu AFP și Le Figaro,. Legea funciară din 2011 stabilea la 15% suprafața de teren care putea fi deținută de străini, cu limite stabilite și la nivel provincial și municipal. Imediat după preluarea puterii, în decembrie 2023, Milei a abrogat această dispoziție, invocând libertatea pieței.

Grevă generală în Argentina: Președintele ultraliberal Milei se confruntă cu primele manifestări de mare amploare / Sursa foto: Profimedia

Grevă generală în Argentina: Președintele ultraliberal Milei se confruntă cu primele manifestări de mare amploare / Sursa foto: Profimedia

Totuși, o instanță a suspendat decizia în martie 2024, în urma unei plângeri depuse de o asociație a veteranilor din Războiul din Insulele Falkland. Această suspendare a fost anulată marți de Curtea Supremă, care a hotărât că organizația respectivă nu era îndreptățită să depună plângere.

O decizie executorie

Deși Curtea subliniază că nu se pronunță asupra fondului măsurii adoptate de administrația Milei, decizia sa face ca aceasta să devină executorie, explică avocatul constituționalist Andrés Gil Domínguez. De acum înainte, „orice persoană fizică sau juridică străină, sau orice stat străin, poate cumpăra orice teren rural dorește – inclusiv în zonele de frontieră – fără nicio limită”, a subliniat acesta pe X.

Curtea Supremă „tocmai a scos, în această zi de 29 septembrie, Republica Argentiniană la vânzare”, a reacționat Centrul Veteranilor din Insulele Falkland (Cecim), care depusese plângerea.

„Patria nu este de vânzare”

În acest an, Javier Milei a încercat să promoveze adoptarea unui nou proiect de lege privind proprietatea privată. Acesta nu prevedea o eliminare totală a restricțiilor privind achiziționarea de terenuri de către străini, ci ridicarea limitei la 25% din teritoriu.

Însă, în fața valului de proteste din partea opoziției și a sindicatelor, care au manifestat sub sloganul „patria nu este de vânzare”, majorarea a fost retrasă de guvern. Dar nu a permis, în acest stadiu, adoptarea proiectului de lege de către Parlament.

Prin decizia sa de marți, care a eliminat de facto orice limită privind achiziționarea de terenuri de către străini, „Curtea a rezolvat problema politică a lui Milei”, estimează Cecim.

Conform unui raport din 2025 al Universității din Buenos Aires și al Observatorului Funciar, un colectiv de cercetători, aproape 5% din teritoriul argentinian – adică o suprafață aproximativ egală cu cea a Angliei – este în proprietate străină. Totuși, în anumite districte, procentul depășea limita de 15% prevăzută de lege. Raportul menționa în special „teritorii dotate cu resurse hidrice, miniere sau avantaje logistice”, precum porturile.

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