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Ziua cea mare pentru Guvernul Siegfried Mureșan. Are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de Parlament. Ce se întâmplă dacă este respins. Gândul transmite în direct dezbaterile și votul final

Elena Popescu
Ziua cea mare pentru Guvernul Siegfried Mureșan. Are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de Parlament. Ce se întâmplă dacă este respins. Gândul transmite în direct dezbaterile și votul final
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Guvernul propus de Siegfried Mureșan ajunge miercuri, 30 septembrie, în fața Parlamentului pentru votul de învestitură. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului începe la ora 13:00, iar Cabinetul are nevoie de minimum 233 de voturi pentru a primi încrederea Legislativului. Urmărește LIVE pe Gândul cele mai importante momente și declarații ale zilei. 

Update 10:20: Siegfried Mureșan, un nou mesaj pe pagina sa de Facebook. Premierul desemnat a transmis că ”puterea este la fiecare parlamentar”. 

Update 09:55: Cu doar câteva ore înainte ca Parlamentul să voteze învestirea Guvernului Mureșan, președintele UDMR, Kelemen Hunor, admite că șansele Cabinetului de a obține cele 233 de voturi necesare sunt reduse. Vezi AICI. 

Update 09:45: Guvernul României a anunțat că premierul demis Ilie Bolojan va participa la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului.

Update 08:34: Ziua a început cu un mesaj transmis de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, care a subliniat că va merge în Parlament pentru a-și prezenta viziunea și a subliniat importanța respectării instituției. Vezi AICI. 

Știre inițială

Dacă Guvernul Mureșan este respins, România intră într-o nouă etapă a crizei politice, iar condițiile constituționale pentru o eventuală dizolvare a Parlamentului ar putea deveni aplicabile.

PNL, USR și UDMR, cele trei formațiuni care susțin noul Guvern, au împreună aproximativ 170 de parlamentari. Premierul desemnat a declarat că a purtat discuții și cu reprezentanți ai minorităților naționale și cu parlamentari neafiliați. Mureșan afirma înaintea votului că se bazează pe aproximativ 200 de voturi, ceea ce ar însemna că mai are nevoie de peste 30 pentru atingerea pragului de învestitură. PSD și AUR au anunțat că nu susțin Cabinetul.

Ședința plenului începe la ora 13:00

Ședința plenului reunit este programată miercuri, de la ora 13:00. Siegfried Mureșan va prezenta programul de guvernare, după care vor urma dezbaterile și votul asupra întregii echipe guvernamentale.

Programul a fost elaborat în cinci zile de PNL, USR și UDMR și cuprinde 372 de măsuri, 16 ministere și trei funcții de vicepremier, fiecare cu portofoliu. Printre angajamentele fiscale se află evitarea unei noi creșteri a TVA și revenirea la cota de 19% atunci când situația bugetară o va permite. De asemenea, o rectificare bugetară ar urma în 30 de zile de la învestire, fără ca deficitul să depăşească ţinta de 6,2% din PIB, iar bugetul pe anul următor ar fi publicat până la 30 noiembrie.

Pe partea de reformă a statului, programul merge mai departe: limitarea numărului de secretari de stat, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, comasarea ANAF cu Autoritatea Vamală şi un ghişeu unic pentru acte, paşapoarte, permise şi înmatriculări. Şi, poate cel mai vizibil punct, este reducerea numărului de parlamentari de la 465 la 405, în conformitate cu datele recensământului.

Cabinetul promite și o rectificare bugetară în primele 30 de zile de la învestire. Programul include, de asemenea, limitarea numărului secretarilor de stat, interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, reorganizări administrative și reducerea numărului de parlamentari cu aproximativ 13%, de la 465 la 405.

Ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan este respins

Un eventual vot negativ ar avea o miză constituțională aparte.  Cabinetul condus de Adrian Veștea a fost deja respins de Parlament pe 22 iunie, când a obținut 189 de voturi ”pentru”.

Articolul 89 din Constituție prevede că președintele României poate dizolva Parlamentul dacă Legislativul nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

Cum au trecut mai mult de 60 de zile de la votul asupra Cabinetului Veștea, respingerea Guvernului Mureșan ar reprezenta a doua solicitare de învestitură respinsă.

Acest lucru nu înseamnă însă declanșarea automată a alegerilor anticipate. Constituția stabilește că președintele ”poate” dizolva Parlamentul, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare. Șeful statului poate, de asemenea, să încerce o nouă desemnare pentru funcția de premier.

Președintele Nicușor Dan s-a declarat până acum împotriva organizării alegerilor anticipate.

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