Atacurile rebelilor houthi asupra Arabiei Saudite s-au intensificat, iar noul pact de apărare dintre cele două țări și Turcia este încă în curs de organizare. În acest context, ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a declarat marți, în timpul unei vizite la Roma, că Pakistanul va folosi orice mijloace disponibile pentru a apăra Arabia Saudită împotriva rebelilor houthi susținuți de Iran.

Pakistanul pune capacitățile militare la dispoziția Arabiei Saudite

Asif a fost întrebat dacă forțele pakistaneze au participat deja la atacuri aeriene împotriva rebelilor houthi din Yemen. Ministrul nu a confirmat acest lucru, dar a spus că angajamentul Pakistanului față de Arabia Saudită este clar.

„Nu voi intra în detalii, dar, evident, când spun că suntem obligați prin acest acord să apărăm Arabia Saudită, asta înseamnă că orice mijloace avem la dispoziție vor fi puse la dispoziția Arabiei Saudite. Cred că aceasta este o declarație categorică”, a declarat ministrul, potrivit AP.

Comandanții militari s-au întâlnit la Riad

Declarațiile au fost făcute la câteva zile după ce șefii armatelor din pakistan, Turcia și Arabia Saudită s-au întâlnit la Riad pentru a discuta despre răspunsul la atacurile houthi.

Asif a afirmat că rebelii houthi și-au intensificat atacurile cu rachete și drone asupra Arabiei Saudite și și-au extins controlul de-a lungul coastei yemenite a Mării Roșii.

Potrivit ministrului pakistanez, houthi au capturat recent orașul-port Mokha și mai multe insule din Marea Roșie, extinzându-și influența către Strâmtoarea Bab el-Mandeb, una dintre principalele rute maritime comerciale.

Rebelii houthi, împreună cu miliții aliate din Irak, au atacat și instalații petroliere saudite și au încercat să împiedice petroliere saudite să folosească strâmtoarea.

„Orice dușman al Arabiei Saudite este dușmanul Pakistanului”

Asif i-a descris pe houthi drept agresori și a transmis că Pakistanul își va respecta angajamentul față de Arabia Saudită.

„Orice dușman al Arabiei Saudite este dușmanul Pakistanului. Acest lucru trebuie să fie foarte clar”, a spus ministrul.

Arabia Saudită, Pakistanul și Turcia au semnat, pe 7 august, Acordul comun de apărare de la Mecca. Cele trei țări au stabilit că un atac asupra unuia dintre membri va fi considerat un atac asupra tuturor.

Statele au prezentat pactul drept unul defensiv și au precizat că nu este îndreptat împotriva unei anumite țări.

Alianța nu are încă o structură completă

Noul pact reunește Arabia Saudită, Turcia, membră NATO, și Pakistanul, singurul stat cu arme nucleare din lumea musulmană.

Conflictul dintre Arabia Saudită și rebelii houthi reprezintă unul dintre primele teste pentru noua alianță. Textul integral al acordului nu a fost făcut public, iar structurile de comandă și modul în care va funcționa alianța sunt încă în curs de stabilire.

Asif a spus că cele trei țări lucrează la înființarea unui secretariat și la stabilirea cadrului de funcționare al alianței.

Mai multe țări și-au exprimat interesul de a adera la acest pact, potrivit ministrului pakistanez, însă nu există deocamdată planuri pentru extinderea alianței.