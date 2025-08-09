Prima pagină » Actualitate » OpenAI a lansat noul model GPT-5. Cât costă un abonament și care sunt îmbunătățirile aduse

09 aug. 2025, 10:58, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

OpenAI a anunțat, joi, 7 august, lansarea modelului ChatGPT-5, o versiune ce promite rezultate mai bune în sarcini, ca răspunsuri la întrebări despre sănătate, scrierea și generarea de coduri informatice.

Conform Washington Post, reprezentanții OpenAI anunțau anterior că GPT-5 nu o să performeze la acest nivel. Dar într-o demonstrație transmisă în direct, joi, noul sistem a arătat că, la fel ca modelele anterioare AI, poate încă să facă greșeli.

Atunci când un director i-a cerut lui ChatGPT-5 să explice cum se aplică principiul științific numit efectul Bernoulli la aripile avioanelor, acesta a oferit o explicație obișnuită, însă incorectă.

Toți utilizatorii ChatGPT o să aibă acces la GPT-5, chiar și cei care folosesc versiunea gratuită. Dar numai cei care au un abonament Pro”, de 200 de dolari pe lună, o să aibă acces nelimitat la noul sistem lansat. Astfel, GPT-5 va fi modul implicit pe toate versiunile.

Utilizatorii care nu doresc să plătească pentru ChatGPT vor putea să pună numai un anumit număr de întrebări la care GPT-5 o să răspundă, înainte ca chatbotul să revină la utilizarea unei versiuni mai vechi a tehnologiei OpenAI.

Dar GPT-5 răspunde însă mai repede decât ofertele anterioare ale OpenAI și este mai puțin probabil să halucinezeori să inventeze răspunsuri false, au precizat directorii OpenAI într-o conferință de presă, înainte de lansare.

Noul software AI al OpenAI poate să răspundă la întrebări utilizând un proces numit raționament, care indică utilizatorului o serie de mesaje ce încearcă să descompună o întrebare în pași, înainte de a da un răspuns final.

„GPT-5 este prima dată când chiar simți vorbești cu un expert, un expert la nivel de doctorand”, a declarat Sam Altman, CEO al OpenAI.

Altman a spus că GPT-5 este deosebit de bun la generarea de coduri de programare, care este o caracteristică ce a devenit un argument de vânzare important pentru OpenAI și dezvoltatorii de IA rivali și care a transformat munca programatorilor.

Astfel, într-o demonstrație, compania a indicat cum două paragrafe de instrucțuni au fost suficiente pentru ca GPT-5 să creeze un site web simplu, ce oferă meditații la limba franceză, completat cu un joc de cuvinte și teste zilnice de vocabular.

Totodată, Altman a prezis că cei fără pregătire informatică vor putea într-o zi să genereze rapid și ușor orice tip de software de care au nevoie pentru a-i ajuta la locul de muncă sau în alte sarcini.

Această idee de software la cerere va fi o parte definitorie a noii ere GPT-5”, a spus Altman.

Într-o transmisune live de joi, directorii OpenAI au declarat că ChatGPT pot acum conecta aplicația la calendarele Google și conturile de e-mail, permițând chatbotului să ajute oamenii să-și programeze activitățile în funcție de planurile existente.

CEO-ul OpenAI, Altman, a fost, de altfel, unul dintre cei mai mari susținători ai ideii că capacitățile IA cresc atât de rapid încât, în curând, o să revoluționeze multe aspecte ale societății.

Modificările aduse de OpenAI la ChatGPT în aprilie au declanșat reacții negative în mediul oline, după ce exemple de chatbot care păreau să flateze sau să manipuleze utilizatorii au devenit virale. OpenAI a precizat că a lucrat ca să reducă și mai mult această tendință în GPT-5.

De asemenea, OpenAI a publicat joi și un raport despre capacitățile și limitele GPT-5, în care se menționează că compania a analizat atent riscurile de prejudicii psihosociale și a colaborat cu Microsoft ca să testeze noul sistem de IA. Raportul menționează că versiunea de raționament a GPT-5 ar putea să fie încă îmbunătățită în ceea ce privește detectarea și răspunsul la anumite situații specifice în care o persoană pare se confrunte cu suferință mentală sau emoțională”.

Totodată, la începutul acestei săptămâni, OpenAI a precizat într-o postare pe blog că colaborează cu medici din peste 30 de țări, chiar și psihiatri și pediatri, ca să îmbunătățească modul în care ChatGPT le răspunde persoanelor aflate în momente de suferință. Turley, directorul ChatGPT, a spus că compania nu optimizează ChatGPT pentru interacțiune.

