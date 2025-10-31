Victimele vaccinării anti-COVID pot da în JUDECATĂ statul. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis dreptul la despăgubiri

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că persoanele care susțin că au avut de suferit în urma vaccinării anti-COVID pot cere despăgubiri nu doar de la producătorii vaccinului, ci și de la statul român.

Judecătorii au stabilit că procesele pot fi deschise atât pe legea care reglementează răspunderea pentru produse cu defecte, cât și pe baza legilor obișnuite privind greșelile sau neglijența autorităților. Cu alte cuvinte, dacă o persoană consideră că a fost afectată de vaccin și că autoritățile au greșit, poate cere ca statul să răspundă în instanță.

Ce a decis Înalta Curte

Magistrații au respins recursurile făcute de Ministerul Sănătății și de Ministerul Finanțelor și au menținut o decizie anterioară care permite rejudecarea unui caz în care o femeie a acuzat statul că i-a provocat probleme grave de sănătate după vaccinare.

Instanța a precizat că simplul fapt că vaccinul este un „produs” nu înseamnă că doar firma care l-a fabricat poate fi trasă la răspundere. Dacă există suspiciuni că statul sau alte instituții au greșit, aceste aspecte trebuie analizate în instanță.

Contextul cauzei

O femeie din Sălaj a dat în judecată statul român, Ministerul Sănătății, Guvernul și compania care a produs vaccinul, cerând 100.000 de euro despăgubiri după ce a făcut o tromboză, la scurt timp după imunizare. Prima instanță i-a respins dosarul pe motiv că instituțiile statului nu pot fi chemate în judecată în astfel de cazuri. Curtea de Apel Cluj a întors însă decizia, iar Înalta Curte a confirmat că procesul trebuie judecat pe fond.

Decizia deschide calea și pentru alte persoane care susțin că au fost afectate în urma vaccinării. Oamenii pot da în judecată atât producătorii, cât și statul, iar instanțele vor trebui să analizeze fiecare caz, nu să îl respingă automat. ÎCCJ a subliniat că această decizie nu stabilește că vaccinurile sunt vinovate, ci doar că persoanele au dreptul să ceară despăgubiri și să li se analizeze cazul în mod corect.

Surse foto: Mediafax foto

